Biedronka zawstydza Lidla. Takiego sprzętu u Niemców nie dostaniesz

Domowa hydroponika z Biedronki, czyli zadbajmy o parapet

Złośliwi powiedzą, że upały w Polsce to już były, a ja kwituję, że mamy jeszcze całe wakacje na powrót piekła. Już za chwilę nasi zieloni podopieczni będą domagać się uwagi, a jeśli jej nie dostaną, zżółkną ze złości, albo całkiem opadną. I tutaj cała na biało, z wodą z wężyka, wjeżdża biedronkowa hydroponika.

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Zestaw do automatycznego nawadniania kroplowego Forever jest wyposażony w wbudowany akumulator o pojemności 2200 mAh, zapewnia nawet do 50 dni pracy, choć przy maksymalnej częstotliwości (co 3 h) i pojemności nawadniania (400 ml na minutę) spodziewać należy się ładowania co 10 dni. Urządzenie ładowane jest przez standardowy port USB-C, więc nie potrzebuje specjalnej ładowarki - wystarczy ta od telefonu.

Interwały kropelkowego nawadniania można ustawić rzecz jasna na rzadsze, co 6, 12, 24 godziny czy co 1 do nawet 7 dni. Zestaw może równomiernie nawadniać do 10 doniczek w tym samym czasie i rozprowadzić wodę bezpośrednio do korzeni roślin, dzięki czemu woda jest całkowicie wchłaniana, minimalizując jej marnotrawstwo i ograniczając niepotrzebny stres dla roślin.

Pompa może być zaczepiona na dołączonych haczykach bezpośrednio do zbiornika z wodą (brak w zestawie), jak i możemy ją przykręcić do ściany dla zapewnienia lepszej cyrkulacji również wyżej umiejscowionym roślinom.

W opakowaniu znajdziemy przewód do ładowania, filtr do wody, wąż o dł. 10 m, 10 trójników, 10 kroplowników, zawór jednokierunkowy z trójnikiem, kołki do montażu i uchwyt. Maksymalny czas nawadniania to jednorazowo aż 30 min, zamiast więc małej, doniczkowej powodzi mamy tutaj równomierne nasączanie podłoża.