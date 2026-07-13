Ten maluch dopali ci CarPlay i Android Auto w samochodzie, a kosztuje grosze

Navitel wprowadził do sprzedaży kompaktowy adapter Navitel CPA5, umożliwiający bezprzewodowe korzystanie z systemów Apple CarPlay i Android Auto w samochodach wyposażonych wyłącznie w ich przewodową obsługę. Urządzenie pozwala unowocześnić fabryczny system multimedialny, eliminując konieczność każdorazowego podłączania smartfonu za pomocą kabla USB.

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Montaż adaptera Navitel CPA5 nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Adapter działa w systemie plug-and-play, dlatego wystarczy podłączyć go do portu USB-A lub USB-C (z dołączonym do zestawu adapterem USB-A do USB-C), dostępnego w samochodzie i przeprowadzić krótką konfigurację z telefonem. Po zakończeniu tego procesu urządzenie automatycznie rozpoznaje kompatybilny smartfon i nawiązuje połączenie przy kolejnych uruchomieniach auta.

Bezprzewodowe połączenie pozwala swobodnie korzystać z funkcji dostępnych w Apple CarPlay i Android Auto. Kierowca może odtwarzać muzykę, prowadzić rozmowy telefoniczne, korzystać z nawigacji oraz obsługiwać kompatybilne aplikacje bez konieczności sięgania po kabel i konieczności każdorazowego podłączania telefonu.

Adapter ma niewielkie wymiary około 2,7 cm x 2,7 cm x 3,0 cm. Po podłączeniu nie zajmuje dodatkowego miejsca w kabinie samochodu. Urządzenie ma wskaźnik LED informujący o stanie pracy, w tym o zasilaniu, nawiązaniu połączenia oraz bieżącej aktywności. Dzięki temu użytkownik może w prosty sposób kontrolować poprawność działania urządzenia.