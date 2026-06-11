Fonia będzie sypać gigabajtami. Jeden gol to 1 GB
Fonia Telecom uruchamia specjalną promocję na czas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Wraz z nią operator wprowadza dodatkowo zaktualizowaną ofertę dla nowych klientów.
Osoby decydujące się przenieść numer do Fonia Telecom w zasięgu Orange, w trakcie turnieju otrzymają dodatkową paczkę GB po zakończeniu mundialu. Za każdego 1 gola strzelonego podczas mistrzostw w USA, Kanadzie i Meksyku operator doda 1 GB internetu mobilnego.
Zasada jest prosta, wystarczy przenieść numer do Fonia Telecom w trakcie mistrzostw i wybrać zasięg Orange. Po zakończeniu turnieju klient otrzyma paczkę danych odpowiadającą liczbie bramek zdobytych w całym turnieju. Im więcej goli na boisku, tym więcej GB w telefonie.
Promocja skierowana jest do osób rozważających zmianę operatora, które chcą zacząć korzystanie z Fonia Telecom z dodatkowym bonusem.
Nowy pakiet 50 GB
Wraz z promocją mundialową operator wprowadza zaktualizowaną ofertę dla nowych klientów. Do dotychczasowych pakietów dołącza nowy, 50 GB za 25 zł/mies., natomiast pakiet 100 GB został obniżony do 33 zł/mies.
Fonia Telecom oferuje trzy pakiety:
- 31 GB - 17 zł/mies. (lub 15 zł/mies. przy płatności rocznej),
- 50 GB - 25 zł/mies. (lub 22,50 zł/mies. przy płatności rocznej),
- 100 GB - 33 zł/mies. (lub 30 zł/mies. przy płatności rocznej).
W każdym z nich abonenci otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS i MMS. Dostępna jest możliwość wyboru zasięgu Orange lub Plus, a także 1 z 2 formatów karty, czyli eSIM lub SIM. Najtańsza opcja przy płatności rocznej to 31 GB za 15 zł/mies.
Fonia działa w modelu subskrypcyjnym, w którym klient może wybrać płatność za 1 mies. lub cały rok. Proces zamówienia karty można przejść online, a rezygnacja z usług możliwa jest w dowolnym momencie.
Szczegóły promocji dostępne są na stronie Fonia.app.