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Fonia będzie sypać gigabajtami. Jeden gol to 1 GB

Fonia Telecom uruchamia specjalną promocję na czas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Wraz z nią operator wprowadza dodatkowo zaktualizowaną ofertę dla nowych klientów. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:02
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Fonia będzie sypać gigabajtami. Jeden gol to 1 GB
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Osoby decydujące się przenieść numer do Fonia Telecom w zasięgu Orange, w trakcie turnieju otrzymają dodatkową paczkę GB po zakończeniu mundialu. Za każdego 1 gola strzelonego podczas mistrzostw w USA, Kanadzie i Meksyku operator doda 1 GB internetu mobilnego. 

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Zasada jest prosta, wystarczy przenieść numer do Fonia Telecom w trakcie mistrzostw i wybrać zasięg Orange. Po zakończeniu turnieju klient otrzyma paczkę danych odpowiadającą liczbie bramek zdobytych w całym turnieju. Im więcej goli na boisku, tym więcej GB w telefonie.

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Promocja skierowana jest do osób rozważających zmianę operatora, które chcą zacząć korzystanie z Fonia Telecom z dodatkowym bonusem. 

Nowy pakiet 50 GB

Wraz z promocją mundialową operator wprowadza zaktualizowaną ofertę dla nowych klientów. Do dotychczasowych pakietów dołącza nowy, 50 GB za 25 zł/mies., natomiast pakiet 100 GB został obniżony do 33 zł/mies. 

Fonia Telecom oferuje trzy pakiety:

  • 31 GB - 17 zł/mies. (lub 15 zł/mies. przy płatności rocznej),
  • 50 GB - 25 zł/mies. (lub 22,50 zł/mies. przy płatności rocznej),
  • 100 GB - 33 zł/mies. (lub 30 zł/mies. przy płatności rocznej).

W każdym z nich abonenci otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS i MMS. Dostępna jest możliwość wyboru zasięgu Orange lub Plus, a także 1 z 2 formatów karty, czyli eSIM lub SIM. Najtańsza opcja przy płatności rocznej to 31 GB za 15 zł/mies.

Fonia działa w modelu subskrypcyjnym, w którym klient może wybrać płatność za 1 mies. lub cały rok. Proces zamówienia karty można przejść online, a rezygnacja z usług możliwa jest w dowolnym momencie. 

Szczegóły promocji dostępne są na stronie Fonia.app.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: FONIA Telecom