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Nie tylko Warszawa. Polskie miasto bliżej budowy metra

Kraków nie odpuszcza starań o uruchomienie metra. Tamtejsi urzędnicy wykonali kolejny krok, który ma przybliżyć stolicę Małopolski do stworzenia nowego środka transportu. Kiedy będzie możliwy pierwszy kurs?

Maciej Sikorski
MACIEJ SIKORSKI 19:50
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Nie tylko Warszawa. Polskie miasto bliżej budowy metra
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Metro w Krakowie nie jest pomysłem nowym – jego korzenie sięgają jeszcze czasów głębokiego PRL-u. W ciągu tych kilku dekad rozważano m.in. stworzenie czegoś pośredniego między klasycznym metrem a tramwajem. Ostatecznie plany te nie doczekały się realizacji. Projekt podziemnej kolejki odżył w poprzedniej dekadzie, gdy mieszkańcy miasta w referendum opowiedzieli się za jego realizacją.

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Pomysł metra w Krakowie wciąż aktualny 

Krakowscy urzędnicy ogłosili przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla budowy metra. Postępowanie obejmuje m.in. przygotowanie studium wykonalności, dokumentów środowiskowych, inwentaryzację przyrodniczą, program funkcjonalno-użytkowy, analizy wpływu na budynki i drgania czy szczegółowe badania geologiczne. W efekcie mają powstać dokumenty i analizy, które pozwolą przygotować się do ostatecznego opracowania projektu i budowy metra.

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To będzie gigantyczna inwestycja. A miasto jest zadłużone

Miasto ma w swoim budżecie zabezpieczonych 188 mln zł na projektowanie metra. To kropla w morzu potrzeb. Wspomniana dokumentacja umożliwi m.in. ubieganie się o dofinansowanie unijne dla inwestycji. Szacowany koszt całej inwestycji sięga 15 mld zł. A trzeba mieć na uwadze, że realizacja projektów tego typu nierzadko wykracza poza planowany budżet. Czasem dość mocno. Tymczasem Kraków to jedno z najbardziej zadłużonych miast w Polsce. Zobowiązania stolicy Małopolski przekraczają 7,8 mld zł. 

Jak do tematu podejdzie nowy prezydent Krakowa? 

Pod znakiem zapytania stoi też stosunek nowego włodarza miasta do idei budowy metra. Przypomnę, że niedawno mieszkańcy Krakowa w referendum odwołali Aleksandra Miszalskiego, który przewidywał, że budowa metra ruszy już za kilka lat. Zastępujący go tymczasowo Stanisław Kracik nie pojawił się na konferencji prasowej, podczas której ogłoszono uruchomienie przetargu. Jednocześnie warto dodać, że w jego opinii realny termin rozpoczęcia prac to lata 2040-2045.

Niemal 30 km trasy i 29 przystanków 

Metro w Krakowie docelowo ma mieć dwie linie o łącznej długości niespełna 30 km. Na tej trasie powstać może 29 przystanków. Trasa kolejki zacznie się w okolicach Kombinatu w Nowej Hucie, a następnie będzie biec równolegle przez centrum miasta w okolice ulicy Brożka. Na tym etapie nastąpi rozdzielenie – jedna linia będzie prowadzić do Opatkowic, a druga - na osiedle Kurdwanów.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Vladimir Tretyakov / Shutterstock.com