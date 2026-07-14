Koniec problemów z Internetem na wsi. Orange sięga po nową broń
Słaby zasięg w górach, lasach i małych miejscowościach to codzienność wielu Polaków. Orange zapowiada szybki koniec tych problemów.
Nowość w polskim Internecie
Światłowód to świetne rozwiązanie, ale nie wszędzie da się go szybko poprowadzić. Górzyste tereny, gęste lasy czy po prostu małe wsie często borykają się z brakiem stabilnego połączenia kablowego. Zasięg bezprzewodowych sieci komórkowych również bywa tam bardzo kapryśny. Pomarańczowy operator postanowił ułatwić życie osobom mieszkającym w takich właśnie lokalizacjach.
Do oferty Orange Polska trafił zewnętrzny modem 5G Super ODU 6. Według zapewnień telekomu, nikt inny w naszym kraju nie oferuje na ten moment tego konkretnego urządzenia. Ma to być sprzęt do zadań specjalnych. Sprawdzi się idealnie tam, gdzie zwykłe domowe routery nie dają sobie rady i tracą zasięg.
Antena sama znajdzie nadajnik
Parametry nowego modemu mogą robić dobre wrażenie. Sprzęt potrafi rozpędzić się do imponującej prędkości 5,4 Gb/s. Jednak jego zdecydowanie największym atutem jest specjalna antena o wzmocnieniu do 18 dBi. To dzięki niej urządzenie bez trudu wyłapuje sygnał 5G oraz starsze LTE z mocno oddalonych stacji bazowych.
Najciekawsza w nowym urządzeniu jest jednak wbudowana funkcja automatycznego pozycjonowania. Modem 5G Super ODU 6 ma niewielki silniczek, dzięki któremu potrafi samodzielnie obracać antenę. System sam wyceluje ją w nadajnik o najlepszych parametrach w okolicy. Użytkownik nie musi już wchodzić na dach i ręcznie szukać optymalnego zasięgu. Kiedy sygnał z jednej stacji bazowej niespodziewanie osłabnie, sprzęt sam zlokalizuje inne, lepsze źródło.
Odporny na mróz i wichury
Zewnętrzny sprzęt sieciowy musi być wytrzymały, ponieważ w polskim klimacie pracuje pod gołym niebem przez cały rok. Producent sprzętu zadbał tutaj o solidną obudowę. Spełnia ona wymagania certyfikatu IP65, co daje pewność pełnej ochrony przed wnikaniem pyłu oraz strugami ulewnego deszczu.
Urządzenie nie boi się skrajnych warunków atmosferycznych. Powinno poprawnie i stabilnie działać zarówno w siarczystym mrozie do -40°C, jak i w ogromnych letnich upałach sięgających 55°C. Niestraszne mu są również mocne porywy wiatru w trudnym terenie. Producent gwarantuje bezproblemową pracę obudowy nawet przy wichurach osiągających prędkość 100 km/h.
Sama instalacja modemu ma być bardzo intuicyjna i zająć użytkownikowi najwyżej pół godziny. Do codziennej obsługi sprzętu służy dedykowana aplikacja. Za sprawą smartfonu można wygodnie sterować pracą anteny, zarządzać domowymi ustawieniami oraz na bieżąco diagnozować najważniejsze parametry połączenia sieciowego.