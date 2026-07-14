Koniec problemów z Internetem na wsi. Orange sięga po nową broń

Nowość w polskim Internecie

Światłowód to świetne rozwiązanie, ale nie wszędzie da się go szybko poprowadzić. Górzyste tereny, gęste lasy czy po prostu małe wsie często borykają się z brakiem stabilnego połączenia kablowego. Zasięg bezprzewodowych sieci komórkowych również bywa tam bardzo kapryśny. Pomarańczowy operator postanowił ułatwić życie osobom mieszkającym w takich właśnie lokalizacjach.

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Do oferty Orange Polska trafił zewnętrzny modem 5G Super ODU 6. Według zapewnień telekomu, nikt inny w naszym kraju nie oferuje na ten moment tego konkretnego urządzenia. Ma to być sprzęt do zadań specjalnych. Sprawdzi się idealnie tam, gdzie zwykłe domowe routery nie dają sobie rady i tracą zasięg.

Antena sama znajdzie nadajnik

Parametry nowego modemu mogą robić dobre wrażenie. Sprzęt potrafi rozpędzić się do imponującej prędkości 5,4 Gb/s. Jednak jego zdecydowanie największym atutem jest specjalna antena o wzmocnieniu do 18 dBi. To dzięki niej urządzenie bez trudu wyłapuje sygnał 5G oraz starsze LTE z mocno oddalonych stacji bazowych.

Najciekawsza w nowym urządzeniu jest jednak wbudowana funkcja automatycznego pozycjonowania. Modem 5G Super ODU 6 ma niewielki silniczek, dzięki któremu potrafi samodzielnie obracać antenę. System sam wyceluje ją w nadajnik o najlepszych parametrach w okolicy. Użytkownik nie musi już wchodzić na dach i ręcznie szukać optymalnego zasięgu. Kiedy sygnał z jednej stacji bazowej niespodziewanie osłabnie, sprzęt sam zlokalizuje inne, lepsze źródło.

Odporny na mróz i wichury

Zewnętrzny sprzęt sieciowy musi być wytrzymały, ponieważ w polskim klimacie pracuje pod gołym niebem przez cały rok. Producent sprzętu zadbał tutaj o solidną obudowę. Spełnia ona wymagania certyfikatu IP65, co daje pewność pełnej ochrony przed wnikaniem pyłu oraz strugami ulewnego deszczu.

Urządzenie nie boi się skrajnych warunków atmosferycznych. Powinno poprawnie i stabilnie działać zarówno w siarczystym mrozie do -40°C, jak i w ogromnych letnich upałach sięgających 55°C. Niestraszne mu są również mocne porywy wiatru w trudnym terenie. Producent gwarantuje bezproblemową pracę obudowy nawet przy wichurach osiągających prędkość 100 km/h.