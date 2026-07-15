PayPal znowu zmieni właściciela? Na stole są grube miliardy dolarów

Korzenie PayPal sięgają końcówki poprzedniego stulecia. Biznes od początku dotyczył transferu pieniędzy w cyfrowej formie, a jednym z jego twórców był Łukasz Nosek, który niedawno znalazł się na pierwszym miejscu listy najbogatszych Polaków. Na pokładzie szybko pojawił się też Elon Musk.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na początku XXI wieku firmę kupił eBay, na ten cel wydano 1,5 mld dolarów. Dzisiaj ta kwota nie robi większego wrażenia, wtedy transakcja przyciągała uwagę nie tylko ludzi z branży. W poprzedniej dekadzie biznes wydzielono ze struktur sklepu internetowego i obecnie samodzielnie funkcjonuje on na giełdzie.

Stripe i Advent zainteresowane spółką PayPal

Z rynkowych doniesień wynika, że z owej giełdy może zniknąć za sprawą dwóch podmiotów. Pierwszym jest Stripe – wywodzący się z USA fintech o historii krótszej niż ta PayPala. Ale dzisiaj to właśnie Stripe uchodzi za jednego z największych graczy w swojej branży. Jego partnerem w transakcji ma być Advent International, czyli amerykański fundusz, który od dekad zajmuje się wykupem i restrukturyzacją przedsiębiorstw. W Polsce działa od wczesnych lat 90. poprzedniego stulecia i może być kojarzony głównie za sprawą inwestycji w InPost.

PayPal zaliczył mocne spadki kapitalizacji

Kupujący chcą ponoć zapłacić ponad 60 dolarów za jedną akcję PayPala. To znacznie powyżej obecnego kursu wynoszącego przeszło 47 dolarów. Pozwoliłoby to wycenić spółkę na około 53 mld dolarów. Sporo, jeśli weźmie się pod uwagę, że jeszcze niedawno jej kapitalizacja wynosiła 36 mld dolarów. Dla porównania kilka lat temu było to... 360 mld dolarów. Skąd tak drastyczny spadek?

W pierwszej kolejności należy wskazać na… zbyt optymistyczną wycenę. Wspomniane 360 mld dolarów zanotowano w czasach pandemii, gdy bardzo wysoko wyceniano m.in. biznesy z sektora e-commerce i usługi mu towarzyszące. A do takich można zaliczyć płatności cyfrowe. Potem nadeszło branżowe ochłodzenie. Jednocześnie PayPal zyskał mocnych konkurentów. Wystarczy napisać, że na znaczeniu zyskały Google Pay i Apple Pay.

Nastał czas dużych zakupów