Chiny wyciągają miliardy. CXMT planuje budowę kolejnej fabryki

Chińskie CXMT rozważa budowę drugiej fabryki DRAM w Pekinie. Rozmowy dotyczące finansowania projektu znajdują się na wczesnym etapie, a lokalne władze i państwowe podmioty technologiczne mogą wesprzeć inwestycję. Na początek producent pamięci stara się o co najmniej 60 milionów renminbi (ok. 5,9 miliona dolarów) dofinansowania, ale pełny koszt nowoczesnej fabryki może przekroczyć 10 miliardów dolarów.

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Wbrew pojawiającym się doniesieniom CXMT nie dysponuje obecnie dwiema, lecz trzema fabrykami wykorzystującymi 12-calowe wafle krzemowe. Dwa zakłady działają w Hefei, a jeden w Pekinie. Każdy z nich może obsługiwać około 100 tysięcy wafli miesięcznie. Po uruchomieniu nowych linii w Szanghaju, Hefei i potencjalnie Pekinie przyszłe zdolności produkcyjne firmy mogą przekroczyć 600 tysięcy wafli miesięcznie.

Chińczycy mają przewagę nad Amerykanami i Koreańczykami, bowiem potrafią podobno przygotować tzw. "clean roomy" w około 12 miesięcy, podczas gdy konkurenci potrzebują zwykle od 21 do 24 miesięcy. Oznacza to, że są w stanie dużo szybciej uruchomić nowe fabryki. Nie ma jednak róży bez kolców - korzystają oni ze starszych maszyn, a więc uzysk sprawnych kości jest dużo niższy niż w przypadku Samsunga, SK hynix czy Microna.