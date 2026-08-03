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Pojawił się tajemniczy procesor AMD. Demon wydajności to nie będzie

Czerwoni oraz Niebiescy lubią wprowadzać do oferty część układów bez rozgłosu. Tutaj jednak sprawa może być mniej oczywista niż zwykle.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:34
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Pojawił się tajemniczy procesor AMD. Demon wydajności to nie będzie
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W bazie wyników programu testowego PassMark pojawił się nieznany procesor AMD Ryzen 9 3950H. Nazwa sugeruje starszą, acz wydajną jednostkę, ale specyfikacja tego nie potwierdza. Mowa bowiem o 6 rdzeniach i 6 wątkach oraz tylko 3 MB pamięci podręcznej L2 i 8 MB typu L3.

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To zapewne dobrze już znany układ na bazie architektury Zen2

Opisywany CPU uzyskał 8700 punktów w scenariuszu wielowątkowym i 1730 punktów dla pojedynczego wątku. To niewiele, bo budżetowy AMD Ryzen 3 8440U z 2023 roku osiąga kolejno 12 000 i 3345 punktów. Trzeba jednak zachować ostrożność, ponieważ rezultat pochodzi z zaledwie jednej próbki, a PassMark określa margines błędu jako wysoki.

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Testowany komputer miał 32 GB pamięci DDR4-2666 w dwóch modułach oraz SSD niszowej marki SOOONER o pojemności 512 GB. Pole z nazwą płyty głównej pozostało puste, co może wskazywać na niedrogi Mini PC, urządzenie małego producenta OEM albo próbkę inżynieryjną.

Pojawił się tajemniczy procesor AMD. Demon wydajności to nie będzie

Rodzi się więc pytanie czy AMD odświeża rodzinę Ryzen 3000? Raczej nie. Specyfikacja jest bliźniacza z Ryzenem 5 4500U na bazie architektury Zen2 i litografii 7 nm od TSMC, a jedyna różnica to zegary (2,3 vs 2,37 GHz). Bardziej prawdopodobne więc, że ktoś wygrzebał stary prototyp lub jeden z chińskich producentów znowu kombinuje z oznaczeniami na własną rękę.

AMD Ryzen 7 9800X3D
Image
telepolis
7 nm amd procesor CPU DDR4 PassMark AMD Zen2 AMD Ryzen 9 3950H
Źródła zdjęć: AMD, PassMark
Źródła tekstu: PassMark, VideoCardz, Oprac. własne