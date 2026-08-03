Pojawił się tajemniczy procesor AMD. Demon wydajności to nie będzie

W bazie wyników programu testowego PassMark pojawił się nieznany procesor AMD Ryzen 9 3950H. Nazwa sugeruje starszą, acz wydajną jednostkę, ale specyfikacja tego nie potwierdza. Mowa bowiem o 6 rdzeniach i 6 wątkach oraz tylko 3 MB pamięci podręcznej L2 i 8 MB typu L3.

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To zapewne dobrze już znany układ na bazie architektury Zen2

Opisywany CPU uzyskał 8700 punktów w scenariuszu wielowątkowym i 1730 punktów dla pojedynczego wątku. To niewiele, bo budżetowy AMD Ryzen 3 8440U z 2023 roku osiąga kolejno 12 000 i 3345 punktów. Trzeba jednak zachować ostrożność, ponieważ rezultat pochodzi z zaledwie jednej próbki, a PassMark określa margines błędu jako wysoki.

Testowany komputer miał 32 GB pamięci DDR4-2666 w dwóch modułach oraz SSD niszowej marki SOOONER o pojemności 512 GB. Pole z nazwą płyty głównej pozostało puste, co może wskazywać na niedrogi Mini PC, urządzenie małego producenta OEM albo próbkę inżynieryjną.