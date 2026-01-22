Telewizja i VoD

Najbardziej kosmiczny serial wraca na platformę. Podano datę premiery

Apple TV+ zaplanowało powrót 5. sezonu oryginalnego serialu "For All Mankind". Będzie on liczył 10. odcinków. Pierwszy ukaże się 27 marca, a kolejne będą pojawiały się w każdy piątek, aż do 29 maja 2026. Jak widać, widzowie już wiosną zostaną zabrani w niezapomnianą podróż na Marsa. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:42
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Najbardziej kosmiczny serial wraca na platformę. Podano datę premiery

Nowa odsłona popularnego serialu science-fiction

Jak widać, Apple TV+ to nie tylko słynny"Pluribus". Platforma ogłosiła właśnie datę premiery oraz zaprezentowała pierwsze zdjęcia z 5. sezonu serialu "For All Mankind". To wysoko oceniana przez krytyków oraz widzów produkcja science-fiction.

Dalsza część tekstu pod wideo

"For All Mankind" opowiada o tym, co by się stało, gdyby globalny wyścig kosmiczny nigdy się nie zakończył. Serial podchodzi do tematu ambitnie i przedstawia świat, w którym astronauci NASA, inżynierowie oraz ich rodziny znajdują się w centrum niezwykłych wydarzeń. A wszystko to widziane przez pryzmat alternatywnej historii - świata, w którym to ZSRR wyprzeda USA w słynnym wyścigu o Księżyc. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor HISENSE 100U78Q Pro 100" MINILED 4K 165Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 100U78Q Pro 100" MINILED 4K 165Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
15999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 15999.99 zł
Telewizor LG 77C5ELB 77" OLED 4K 144Hz VRR WebOS Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor LG 77C5ELB 77" OLED 4K 144Hz VRR WebOS Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
8999 zł - najniższa cena
Kup teraz 8999 zł
Telewizor LG 43QNED80A6A 43" 4K WebOS TV HDMI 2.1
Telewizor LG 43QNED80A6A 43" 4K WebOS TV HDMI 2.1
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Advertisement

"For All Mankind" - o czym opowiada sezon 5.?

Piąta część serii rozpoczyna się kilka lat po ataku na asteroidę Złotowłosej (Goldilocks). W tym czasie, serialowe Happy Valley rozrosło się w kwitnącą kolonię z tysiącami mieszkańców. To właśnie ono stanowi teraz doskonałą bazę wypadową dla nowych misji, które, zgodnie z intencją twórców, zabiorą widzów w głąb Układu Słonecznego. Ale nastroje są dalekie od sielankowych. Kiedy ludzie zaczynają domagać się aby na Czerwonej Planecie został zaprowadzony porządek, napięcia między mieszkańcami Marsa a mieszkańcami Ziemi przybierają na sile.

W obsadzie pojawią się. m.in. Joel Kinnaman, Tobby Kebbel, Edi Gathegi, Cynthy Wu oraz Wren Schmidt. 

Twórcami serialu są Ronald D. Moore, Matt Wolpert i Ben Nedivi. Serial został wyprodukowany dla Apple TV+ przez Sony Pictures Television. Wszystkie cztery poprzednie sezony są dostępne do obejrzenia na Apple TV+. 

Image
telepolis
Apple TV science fiction Najlepsze seriale Apple TV+ serial Apple TV+
Zródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: Apple TV+, Deadline