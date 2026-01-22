Najbardziej kosmiczny serial wraca na platformę. Podano datę premiery

Nowa odsłona popularnego serialu science-fiction

Jak widać, Apple TV+ to nie tylko słynny"Pluribus". Platforma ogłosiła właśnie datę premiery oraz zaprezentowała pierwsze zdjęcia z 5. sezonu serialu "For All Mankind". To wysoko oceniana przez krytyków oraz widzów produkcja science-fiction.

Dalsza część tekstu pod wideo

"For All Mankind" opowiada o tym, co by się stało, gdyby globalny wyścig kosmiczny nigdy się nie zakończył. Serial podchodzi do tematu ambitnie i przedstawia świat, w którym astronauci NASA, inżynierowie oraz ich rodziny znajdują się w centrum niezwykłych wydarzeń. A wszystko to widziane przez pryzmat alternatywnej historii - świata, w którym to ZSRR wyprzeda USA w słynnym wyścigu o Księżyc.

"For All Mankind" - o czym opowiada sezon 5.?

Piąta część serii rozpoczyna się kilka lat po ataku na asteroidę Złotowłosej (Goldilocks). W tym czasie, serialowe Happy Valley rozrosło się w kwitnącą kolonię z tysiącami mieszkańców. To właśnie ono stanowi teraz doskonałą bazę wypadową dla nowych misji, które, zgodnie z intencją twórców, zabiorą widzów w głąb Układu Słonecznego. Ale nastroje są dalekie od sielankowych. Kiedy ludzie zaczynają domagać się aby na Czerwonej Planecie został zaprowadzony porządek, napięcia między mieszkańcami Marsa a mieszkańcami Ziemi przybierają na sile.

W obsadzie pojawią się. m.in. Joel Kinnaman, Tobby Kebbel, Edi Gathegi, Cynthy Wu oraz Wren Schmidt.