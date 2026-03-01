Game Boy Jukebox to sentymentalna podróż do młodości
Sklep Pokemon Center zaprezentował nowy gadżet dla fanów Pokemonów. Jest on skierowany do starszych osób, dla których będzie sentymentalną podróżą do lat młodości.
Pokemon Center wprowadził do sprzedaży miniaturowy „Game Boy Jukebox”. To kolekcjonerski odtwarzacz muzyki stylizowany na klasycznego Game Boya, który odtwarza ścieżkę dźwiękową z Pokémon Red i Blue z wymiennych „kartridży”.
Miniaturowy Gameboy z Pokemonami
Urządzenie jest mniej więcej jednej trzeciej rozmiaru oryginalnej konsoli. Zachowuje przy tym jej charakterystyczny design, w tym kolory przycisków, fakturę obudowy czy brzmienie głośnika). W zestawie z urządzenie znajduje 45 mini‑kartridży, z których każdy odpowiada jednej melodii lub efektowi dźwiękowemu z gier.
Po włożeniu kartridża na małym ekranie pojawia się grafika powiązana z danym utworem, a odtwarzacz puszcza oryginalnie zremasterowany pod kątem wierności dźwięk Game Boya.
Game Boy Jukebox kosztuje 69,99 dolarów i jest sprzedawany wyłącznie w sklepie Pokemon Center jako część obchodów 30-lecia serii. Co ważne, gadżet nie uruchamia gier. To tylko odtwarzacz muzyki z oryginalnych Pokemonów. Może posłużyć jako gadżet lub ozdoba na biurku.