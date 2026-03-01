Game Boy Jukebox to sentymentalna podróż do młodości

Pokemon Center wprowadził do sprzedaży miniaturowy „Game Boy Jukebox”. To kolekcjonerski odtwarzacz muzyki stylizowany na klasycznego Game Boya, który odtwarza ścieżkę dźwiękową z Pokémon Red i Blue z wymiennych „kartridży”.

Miniaturowy Gameboy z Pokemonami

Urządzenie jest mniej więcej jednej trzeciej rozmiaru oryginalnej konsoli. Zachowuje przy tym jej charakterystyczny design, w tym kolory przycisków, fakturę obudowy czy brzmienie głośnika). W zestawie z urządzenie znajduje 45 mini‑kartridży, z których każdy odpowiada jednej melodii lub efektowi dźwiękowemu z gier.

Po włożeniu kartridża na małym ekranie pojawia się grafika powiązana z danym utworem, a odtwarzacz puszcza oryginalnie zremasterowany pod kątem wierności dźwięk Game Boya.