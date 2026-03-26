Istnieją adaptacje, które wywołują więcej emocji niż wszystkie inne. Kultowy Harry Potter właśnie do nich należy. Tym razem, ma on stanowić naprawdę wierną adaptację książek J. K. Rowling. HBO Max właśnie wypuściło pierwszy zwiastun i ujawniło datę premiery pierwszego odcinka. 

ANNA KOPEć (ANNAKO)
O tym serialu robi się coraz głośniej. HBO Max robi go po nowemu

HBO Max bierze się za Harry'ego Pottera - będzie serial

Zwiastun ujawnił, że premiera nowego serialu HBO Max odbędzie się w Święta Bożego Narodzenia, a konkretnie 25 grudnia 2026. Czyli można śmiało stwierdzić, że pierwszy odcinek zobaczymy jeszcze w tym roku. Będzie to pierwszy sezon nadchodzącego oryginalnego serialu telewizyjnego o Harry'm Potterze. Premiera została właśnie oficjalnie ogłoszona jako "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" i trzeba przyznać, że zapowiada się dość magicznie. Oczywiście, zachęcamy do obejrzenia zwiastuna i przekonania się na własne oczy, czy taka wersja to filmowa podróż właśnie dla nas i czy jest ona w stanie ponownie chwycić nas za serca. 

Powrót do Hogwartu już z oficjalną datą premiery

Lepiej zapamiętać nazwisko Dominic McLaughlin, bo on właśnie wcieli się w główną rolę. 

McLaughlin zagra 11-letniego Harry'ego Pottera, który dowiaduje się, że wkrótce zacznie swoją edukację na Hogwarcie. Aktor pochodzi ze Szkocji i będzie to jego pierwsza rola w serialu. W przyjaciół Harry'ego wcielą się Arabella Stanto (Hermiona) oraz Alastair Stout (Ron).

HBO jeszcze w 2023 roku poinformowało, że planuje stworzyć serialową ekranizację serii powieści o nastoletnim czarodzieju. Główną twórczynią, a zarazem jedną z producentek, jest Francesca Gardiner, która stoi za sukcesem takich produkcji jak "Sukcesja", "Obsesja Eve", a także "Gra o tron". Możemy zatem spodziewać się, że czeka na nas nie tylko wielkie magiczne widowisko, ale także naprawdę kawał dobrego serialu.

Źródła zdjęć: HBO Max
Źródła tekstu: HBO Max, Harry Potter