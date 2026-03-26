O tym serialu robi się coraz głośniej. HBO Max robi go po nowemu

HBO Max bierze się za Harry'ego Pottera - będzie serial

Zwiastun ujawnił, że premiera nowego serialu HBO Max odbędzie się w Święta Bożego Narodzenia, a konkretnie 25 grudnia 2026. Czyli można śmiało stwierdzić, że pierwszy odcinek zobaczymy jeszcze w tym roku. Będzie to pierwszy sezon nadchodzącego oryginalnego serialu telewizyjnego o Harry'm Potterze. Premiera została właśnie oficjalnie ogłoszona jako "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" i trzeba przyznać, że zapowiada się dość magicznie. Oczywiście, zachęcamy do obejrzenia zwiastuna i przekonania się na własne oczy, czy taka wersja to filmowa podróż właśnie dla nas i czy jest ona w stanie ponownie chwycić nas za serca.

Powrót do Hogwartu już z oficjalną datą premiery

Lepiej zapamiętać nazwisko Dominic McLaughlin, bo on właśnie wcieli się w główną rolę.

McLaughlin zagra 11-letniego Harry'ego Pottera, który dowiaduje się, że wkrótce zacznie swoją edukację na Hogwarcie. Aktor pochodzi ze Szkocji i będzie to jego pierwsza rola w serialu. W przyjaciół Harry'ego wcielą się Arabella Stanto (Hermiona) oraz Alastair Stout (Ron).