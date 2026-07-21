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Zwrot w sprawie TVN-u. Sąd wstrzymał wielkie przejęcie w USA

Przejęcie TVN-u przez Paramount zostało wstrzymane. Zadecydował o tym sąd w Kalifornii. Na 3 sierpnia wyznaczono rozprawę, która może poważnie namieszać w przebiegu gigantycznej transakcji w sektorach mediów i rozrywki.

Maciej Sikorski
MACIEJ SIKORSKI 10:05
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Zwrot w sprawie TVN-u. Sąd wstrzymał wielkie przejęcie w USA
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W pierwszej połowie lipca okazało się, że grupa 12 amerykańskich stanów chce zablokować przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. Zaskarżyły one w sądzie planowaną transakcję, wskazując na rzekome naruszenie przepisów antymonopolowych. Działania te nie pozostały bez odpowiedzi.

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Fuzja w amerykańskim przemyśle rozrywkowym zablokowana 

Sąd Okręgowy w Kalifornii wydał 14-dniowy nakaz, który uniemożliwia finalizację wspomnianej transakcji. A to oznacza, że nie będzie możliwe zamknięcie przejęcia w lipcu, jak planowano. Na 3 sierpnia wyznaczono rozprawę, która ma rozstrzygnąć, czy finalizacja zakupu powinna być wstrzymana na czas trwania postępowania sądowego. To ostatnie może się ciągnąć długimi miesiącami. 

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Wspomniane 12 stanów utrzymuje, że przejęcie będzie oznaczać ograniczenie konkurencji, bo podmioty, których dotyczy, kontrolują ponad jedną czwartą rynku dystrybucji filmów (niemal jedną trzecią, gdy mowa o największych tytułach), a także ponad jedną czwartą kanałów telewizji kablowej. Może to prowadzić do wzrostu cen, ograniczenia ilości treści dla konsumentów i wzrostu bezrobocia w branży rozrywkowej.

Paramount nie składa broni

Przedstawiciele Paramountu odpierają te zarzuty, krytykują działania stanów i przekonują, że spółka będzie dążyć do finalizacji transakcji o wartości około 110 mld dolarów. Firmie zdecydowanie zależy na szybkim zamknięciu przejęcia – jeśli nie zostanie ono sfinalizowane do 30 września, zacznie obowiązywać dodatkowa opłata dla akcjonariuszy Warner Bros. Discovery: 25 centów na akcję za każdy kwartał opóźnienia. To setki milionów dolarów, które mogą się okazać sporym obciążeniem

Przejęcie dotyczy także polskiego rynku za sprawą TVN-u

Zielone światło dla transakcji dała już administracja Donalda Trumpa (Demokraci podnoszą, że to on będzie jednym z beneficjentów zmian, ponieważ gigant powstały wskutek fuzji stanie się jego tubą propagandową). Przejęciu przyglądają się także unijni urzędnicy. Sprawa dotyczy także polskiego rynku, ponieważ w portfolio Warner Bros. Discovery znajduje się TVN i trudno stwierdzić, jakie będą losy jednej z największych stacji telewizyjnych na polskim rynku.

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telepolis
TVN TVN Warner Bros. Discovery Paramount Skydance
Źródła zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com