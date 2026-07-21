Zwrot w sprawie TVN-u. Sąd wstrzymał wielkie przejęcie w USA

W pierwszej połowie lipca okazało się, że grupa 12 amerykańskich stanów chce zablokować przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. Zaskarżyły one w sądzie planowaną transakcję, wskazując na rzekome naruszenie przepisów antymonopolowych. Działania te nie pozostały bez odpowiedzi.

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Fuzja w amerykańskim przemyśle rozrywkowym zablokowana

Sąd Okręgowy w Kalifornii wydał 14-dniowy nakaz, który uniemożliwia finalizację wspomnianej transakcji. A to oznacza, że nie będzie możliwe zamknięcie przejęcia w lipcu, jak planowano. Na 3 sierpnia wyznaczono rozprawę, która ma rozstrzygnąć, czy finalizacja zakupu powinna być wstrzymana na czas trwania postępowania sądowego. To ostatnie może się ciągnąć długimi miesiącami.

Wspomniane 12 stanów utrzymuje, że przejęcie będzie oznaczać ograniczenie konkurencji, bo podmioty, których dotyczy, kontrolują ponad jedną czwartą rynku dystrybucji filmów (niemal jedną trzecią, gdy mowa o największych tytułach), a także ponad jedną czwartą kanałów telewizji kablowej. Może to prowadzić do wzrostu cen, ograniczenia ilości treści dla konsumentów i wzrostu bezrobocia w branży rozrywkowej.

Paramount nie składa broni

Przedstawiciele Paramountu odpierają te zarzuty, krytykują działania stanów i przekonują, że spółka będzie dążyć do finalizacji transakcji o wartości około 110 mld dolarów. Firmie zdecydowanie zależy na szybkim zamknięciu przejęcia – jeśli nie zostanie ono sfinalizowane do 30 września, zacznie obowiązywać dodatkowa opłata dla akcjonariuszy Warner Bros. Discovery: 25 centów na akcję za każdy kwartał opóźnienia. To setki milionów dolarów, które mogą się okazać sporym obciążeniem.

Przejęcie dotyczy także polskiego rynku za sprawą TVN-u