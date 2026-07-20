Uber zadziwia: przejazd będzie można zamówić bez aplikacji

Nowe rozwiązanie pojawiło się na Lotnisku Chopina i jest skierowane przede wszystkim do podróżnych przybywających do Polski. W szczególności do osób, które nie zdążyły kupić lokalnej karty SIM. Albo z jakiegoś powodu nie chcą korzystać z aplikacji Ubera.

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Uber uruchamia kiosk do zamawiania przejazdów

Kiosk "Tap to Ride" uruchamiany na warszawskim lotnisku nie wymaga zakładania konta online. Pasażer na ekranie dotykowym wybiera cel podróży i rodzaj przejazdu, a następnie płaci kartą. Maszyna drukuje potwierdzenie, a na numer telefonu klienta przychodzi SMS z numerem PIN. Wystarczy się z nimi udać w miejsce odbierania pasażerów, by rozpocząć podróż z pierwszym dostępnym kierowcą.

Warszawa jest ponoć jednym z pierwszych europejskich miasta, w których wprowadzono to rozwiązanie. Obecnie jest ono dostępne także w Londynie, Budapeszcie i Pradze, a poza Starym Kontynentem również na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku. Patnerem Ubera w tym projekcie jest firma Adyen.

Tap to Ride ma być jedynie uzupełnieniem usługi

Muszę przyznać, że dość zabawnie to wygląda – historia zatoczyła koło. Zaczęliśmy odchodzić od postojów taksówek, bo przecież są aplikacje, by przejść do kiosku, z którego pasaże kieruje się na... postój taksówek. I oczywiście pojawią się glosy, że to tylko uzupełnienie usługi, że przecież jest cyfrowa, że to dla nielicznej grupy klientów, ale pomysł i tak może wywoływać uśmiech na twarzy. Zwłaszcza gdy okaże się, że usługa jest popularna i w naszych miastach zacznie przybywać kiosków do zamawiania przejazdów...

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