Uber zadziwia: przejazd będzie można zamówić bez aplikacji
Uber wprowadził nowość na polskim rynku. W naszym kraju pojawił się kiosk "Tap to Ride". Umożliwia on zamawianie przejazdu bez instalowania aplikacji amerykańskiej firmy.
Nowe rozwiązanie pojawiło się na Lotnisku Chopina i jest skierowane przede wszystkim do podróżnych przybywających do Polski. W szczególności do osób, które nie zdążyły kupić lokalnej karty SIM. Albo z jakiegoś powodu nie chcą korzystać z aplikacji Ubera.
Uber uruchamia kiosk do zamawiania przejazdów
Kiosk "Tap to Ride" uruchamiany na warszawskim lotnisku nie wymaga zakładania konta online. Pasażer na ekranie dotykowym wybiera cel podróży i rodzaj przejazdu, a następnie płaci kartą. Maszyna drukuje potwierdzenie, a na numer telefonu klienta przychodzi SMS z numerem PIN. Wystarczy się z nimi udać w miejsce odbierania pasażerów, by rozpocząć podróż z pierwszym dostępnym kierowcą.
Warszawa jest ponoć jednym z pierwszych europejskich miasta, w których wprowadzono to rozwiązanie. Obecnie jest ono dostępne także w Londynie, Budapeszcie i Pradze, a poza Starym Kontynentem również na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku. Patnerem Ubera w tym projekcie jest firma Adyen.
Tap to Ride ma być jedynie uzupełnieniem usługi
Muszę przyznać, że dość zabawnie to wygląda – historia zatoczyła koło. Zaczęliśmy odchodzić od postojów taksówek, bo przecież są aplikacje, by przejść do kiosku, z którego pasaże kieruje się na... postój taksówek. I oczywiście pojawią się glosy, że to tylko uzupełnienie usługi, że przecież jest cyfrowa, że to dla nielicznej grupy klientów, ale pomysł i tak może wywoływać uśmiech na twarzy. Zwłaszcza gdy okaże się, że usługa jest popularna i w naszych miastach zacznie przybywać kiosków do zamawiania przejazdów...
Uber kupuje Delivery Hero za 15 mld dolarów
Warto przypomnieć, że Uber ostatnio zajmuje się nie tylko kioskami – firma chce przeprowadzić wielkie przejęcie. Za niemal 15 mld dolarów Amerykanie planują nabyć Delivery Hero, by wzmocnić swoją pozycję na rynku szybkich dostaw kurierskich. W ten sposób Uber mógłby uciec konkurencji, a więcej na ten temat przeczytacie w tym tekście.