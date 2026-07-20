Wiadomości

Uber zadziwia: przejazd będzie można zamówić bez aplikacji

Uber wprowadził nowość na polskim rynku. W naszym kraju pojawił się kiosk "Tap to Ride". Umożliwia on zamawianie przejazdu bez instalowania aplikacji amerykańskiej firmy. 

Maciej Sikorski
MACIEJ SIKORSKI 13:51
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Uber zadziwia: przejazd będzie można zamówić bez aplikacji
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Nowe rozwiązanie pojawiło się na Lotnisku Chopina i jest skierowane przede wszystkim do podróżnych przybywających do Polski. W szczególności do osób, które nie zdążyły kupić lokalnej karty SIM. Albo z jakiegoś powodu nie chcą korzystać z aplikacji Ubera.

Dalsza część tekstu pod wideo

Uber uruchamia kiosk do zamawiania przejazdów

Kiosk "Tap to Ride" uruchamiany na warszawskim lotnisku nie wymaga zakładania konta online. Pasażer na ekranie dotykowym wybiera cel podróży i rodzaj przejazdu, a następnie płaci kartą. Maszyna drukuje potwierdzenie, a na numer telefonu klienta przychodzi SMS z numerem PIN. Wystarczy się z nimi udać w miejsce odbierania pasażerów, by rozpocząć podróż z pierwszym dostępnym kierowcą. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Aspirator do nosa dla niemowląt BABYONO 1470/01
Aspirator do nosa dla niemowląt BABYONO 1470/01
0 zł
98.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 98.9 zł
Kamera termowizyjna FLIR E8 Pro
Kamera termowizyjna FLIR E8 Pro
0 zł
15699 zł - najniższa cena
Kup teraz 15699 zł
Procesor AMD Ryzen 5 5500 (OEM) 100-000000457
Procesor AMD Ryzen 5 5500 (OEM) 100-000000457
0 zł
319 zł - najniższa cena
Kup teraz 319 zł
Advertisement

Warszawa jest ponoć jednym z pierwszych europejskich miasta, w których wprowadzono to rozwiązanie. Obecnie jest ono dostępne także w Londynie, Budapeszcie i Pradze, a poza Starym Kontynentem również na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku. Patnerem Ubera w tym projekcie jest firma Adyen.

Tap to Ride ma być jedynie uzupełnieniem usługi

Muszę przyznać, że dość zabawnie to wygląda – historia zatoczyła koło. Zaczęliśmy odchodzić od postojów taksówek, bo przecież są aplikacje, by przejść do kiosku, z którego pasaże kieruje się na... postój taksówek. I oczywiście pojawią się glosy, że to tylko uzupełnienie usługi, że przecież jest cyfrowa, że to dla nielicznej grupy klientów, ale pomysł i tak może wywoływać uśmiech na twarzy. Zwłaszcza gdy okaże się, że usługa jest popularna i w naszych miastach zacznie przybywać kiosków do zamawiania przejazdów...

Uber kupuje Delivery Hero za 15 mld dolarów

Warto przypomnieć, że Uber ostatnio zajmuje się nie tylko kioskami – firma chce przeprowadzić wielkie przejęcie. Za niemal 15 mld dolarów Amerykanie planują nabyć Delivery Hero, by wzmocnić swoją pozycję na rynku szybkich dostaw kurierskich. W ten sposób Uber mógłby uciec konkurencji, a więcej na ten temat przeczytacie w tym tekście.

Image
telepolis
Uber kiosk samoobsługowy przejazdy na aplikacje
Źródła zdjęć: Diego Thomazini / Shutterstock.com