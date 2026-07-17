Idą zmiany: Uber kupuje firmę za 15 mld dolarów. Działa także w Polsce

Dopięcie przejęcia może trochę potrwać – rozległa działalność obu podmiotów oznacza konieczność dostosowania się do zaleceń regulatorów rynku. Na transakcję muszą się też zgodzić akcjonariusze Delivery Hero. Kilka miesięcy temu podmiot odrzucił propozycję mariażu. Wtedy jednak na stole pojawiła się kwota niższa o kilka miliardów dolarów. Tym razem powinna ona zadowolić udziałowców.

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W Polsce Delivery Hero znane jest pod marką Glovo

Doniesienia o transakcji nie są wielkim zaskoczeniem – kilka dni temu mogliście przeczytać w serwisie Telepolis, że na rynku kurierskim szykuje się przetasowanie. Ubera większość Polaków kojarzy, z Delivery Hero pewnie jest już gorzej, ale wystarczy napisać, że na naszym rynku podmiot działa pod marką Glovo i biznes przestaje być obcy.

Zarząd i rada nadzorcza dały zielone światło

Uber zaoferował akcjonariuszom Delivery Hero 41,5 euro za akcję. To niewiele więcej niż wynosi obecna cena (przeszło 38 euro), ale kurs w ostatnich miesiącach mocno podbiły informacje o planowanym przejęciu. Wystarczy napisać, że w marcu br. jeden papier można było kupić za mniej niż 16 euro. Jeszcze w maju było to mniej niż 20 euro. Dlatego zarząd i rada nadzorcza Delivery Hero poparły propozycję przejęcia.

Sprawie będą się przyglądać urzędnicy

Finalnie transakcja będzie wymagała nie tylko zgody udziałowców (warto dodać, że już teraz Uber kontroluje największy pakiet akcji tego podmiotu), ale też urzędników. Po połączeniu gigant będzie działał na niemal 100 rynkach: od Ameryk, przez Europę i Bliski Wschód, po daleką Azję. Już teraz mowa jest o tym, że Delivery Hero sprzeda swój biznes na kilkunastu rynkach – ma on trafić do portfolio amerykańskiej firmy inwestycyjnej SSW Partners.

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