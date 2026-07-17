Idą zmiany: Uber kupuje firmę za 15 mld dolarów. Działa także w Polsce
Pogłoski o wielkiej transakcji w branży kurierskiej okazały się prawdziwe – Uber przejmuje Delivery Hero za niemal 15 mld dolarów. W ten sposób amerykański gigant chce umocnić swoją globalną pozycję. I uciec konkurencji, której oddech czuje już na plecach.
Dopięcie przejęcia może trochę potrwać – rozległa działalność obu podmiotów oznacza konieczność dostosowania się do zaleceń regulatorów rynku. Na transakcję muszą się też zgodzić akcjonariusze Delivery Hero. Kilka miesięcy temu podmiot odrzucił propozycję mariażu. Wtedy jednak na stole pojawiła się kwota niższa o kilka miliardów dolarów. Tym razem powinna ona zadowolić udziałowców.
W Polsce Delivery Hero znane jest pod marką Glovo
Doniesienia o transakcji nie są wielkim zaskoczeniem – kilka dni temu mogliście przeczytać w serwisie Telepolis, że na rynku kurierskim szykuje się przetasowanie. Ubera większość Polaków kojarzy, z Delivery Hero pewnie jest już gorzej, ale wystarczy napisać, że na naszym rynku podmiot działa pod marką Glovo i biznes przestaje być obcy.
Zarząd i rada nadzorcza dały zielone światło
Uber zaoferował akcjonariuszom Delivery Hero 41,5 euro za akcję. To niewiele więcej niż wynosi obecna cena (przeszło 38 euro), ale kurs w ostatnich miesiącach mocno podbiły informacje o planowanym przejęciu. Wystarczy napisać, że w marcu br. jeden papier można było kupić za mniej niż 16 euro. Jeszcze w maju było to mniej niż 20 euro. Dlatego zarząd i rada nadzorcza Delivery Hero poparły propozycję przejęcia.
Sprawie będą się przyglądać urzędnicy
Finalnie transakcja będzie wymagała nie tylko zgody udziałowców (warto dodać, że już teraz Uber kontroluje największy pakiet akcji tego podmiotu), ale też urzędników. Po połączeniu gigant będzie działał na niemal 100 rynkach: od Ameryk, przez Europę i Bliski Wschód, po daleką Azję. Już teraz mowa jest o tym, że Delivery Hero sprzeda swój biznes na kilkunastu rynkach – ma on trafić do portfolio amerykańskiej firmy inwestycyjnej SSW Partners.
Koniec rozdrobnienia na rynku szybkich dostaw
Rynek szybkich dostaw żywności, a z czasem także innych produktów, jest stosunkowo młody. Biznes bardzo się rozwinął w czasie pandemii, w branży pojawiło się wówczas naprawdę wielu graczy. Część z nich upadła, inni zostali przejęci – w grze pozostało wąskie grono molochów. Uber chce mocno zwiększyć masę, ponieważ to samo robi jego konkurencja. Amerykański DoorDash rozszerzył działalność w Europie przejmując spółkę Wolt. Znane w Polsce Pyszne.pl trafiło w ręce Just Eat, które połączyło się z Takeaway.com. Całość ostatecznie kupił Prosus. O rozdrobnieniu rynku nie ma już zatem mowy.