Finał walki o Polsat. Zygmunt Solorz ostatecznie przegrywa z dziećmi

Ostateczna porażka twórcy imperium

Batalia sądowa trwała od sierpnia 2024 roku, a teraz Grupa Polsat Plus oficjalnie potwierdza jej definitywne zakończenie. Fundacja TiVi, będąca głównym akcjonariuszem telekomu, przesłała do spółki pismo z kluczową informacją. Trybunał Konstytucyjny w Liechtensteinie podtrzymał wcześniejszą decyzję tamtejszego Sądu Apelacyjnego z grudnia 2025 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

To postanowienie ostatecznie zamyka wszelkie procedury odwoławcze. Sukcesja w grupie, której dokonano 2 sierpnia 2024 roku, jest prawomocna i w pełni skuteczna. Oznacza to, że zagraniczne sądy po raz kolejny odrzuciły roszczenia Zygmunta Solorza. Założyciel Polsatu próbował wcześniej podważać zmiany w statucie Fundacji TiVi. Jednak już w maju 2025 roku sąd pierwszej instancji oddalił jego powództwo, a kilka miesięcy później Sąd Apelacyjny również uznał racje jego dzieci.

Władza w rękach nowego pokolenia

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości całej grupy. Tobias Solorz, Aleksandra Żak oraz Piotr Żak przejęli całkowitą kontrolę nad Fundacją TiVi. Tym samym zyskali oni niepodważalne prawo do zarządzania Grupą Polsat Plus oraz wszystkimi jej spółkami zależnymi.

Sądy w Liechtensteinie potwierdziły ważny fakt z punktu widzenia prawnego. Zygmunt Solorz przekazał władzę swojemu potomstwu w sposób w pełni świadomy. Był to element wieloletniego planu sukcesyjnego, z którego miliarder próbował się później wycofać. Zwycięstwo dzieci jest kompletne. Dodatkowo, Sąd Najwyższy na Cyprze zniósł właśnie wszystkie tymczasowe zabezpieczenia, o które wnioskował Zygmunt Solorz.

Stabilność i nowa strategia spółki

Obecne władze Grupy Polsat Plus chcą teraz uspokoić rynek. Przewodniczący rady nadzorczej zapewnia, że firma działa normalnie i patrzy w przyszłość.