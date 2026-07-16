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T-Mobile zabiera Polakom telefony. Zostaną zmielone

T-Mobile podsumował tegoroczną edycję programu edukacyjnego „Zbieraj Baterie i Telefony”. Jej uczestnicy – uczniowie, nauczyciele i rodzice – dopisali, dzięki czemu udało się zebrać bardzo duże ilości starych telefonów i baterii.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:34
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T-Mobile zabiera Polakom telefony. Zostaną zmielone
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Program organizowany jest przez firmę Biosystem i wspierany przez T-Mobile. Uczestnicy tegorocznej edycji mocno się zaangażowali w akcję. Jej efektem są ponad 2,4 tony zebranych telefonów i aż 230 ton zużytych baterii.

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W tegorocznej edycji udział wzięło aż 1200 placówek z całej Polski. Operator przekonuje, że to nie tylko forma edukacji ekologicznej, ale także odpowiedź na realny problem – wielu Polaków wciąż przechowuje w domach nieużywane telefony, które mogłyby zostać poddane recyklingowi i stać się źródłem cennych surowców.

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W wielu domach stare telefony latami leżą w szufladach, choć zawierają surowce, które można odzyskać i wykorzystać ponownie. Uczestnicy programu „Zbieraj Baterie i Telefony” pokazali, że można to zmienić. Ponad 2 tony zebranych urządzeń to nie tylko imponujący wynik, ale przede wszystkim konkretne działanie na rzecz bardziej cyrkularnej gospodarki

– mówi Olga Wółkiewicz-Kosior, kierowniczka działu ESG T-Mobile Polska.

W konkursie dotyczącym zbiórki zużytych telefonów komórkowych udział wzięły 494 placówki, które zebrały łącznie 2470 kg telefonów. Urządzenia trafią do specjalistycznego Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem SA w Bolęcinie, gdzie zawarte w nich surowce zostaną odzyskane i ponownie wykorzystane.

Najlepsze przedszkolaki zebrały 109 kg zużytego sprzętu

Łącznie w inicjatywie nagrodzono aż 125 placówek z najlepszymi wynikami, w kategoriach: „przedszkole małe”, „przedszkole duże”, „szkoła duża”, „szkoła średnia” oraz „szkoła mała”. Tegorocznym rekordzistą zostało Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II we Wrocławiu, które zgromadziło aż 109 kg zużytego sprzętu, tuż za nim na podium uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki z wynikiem 80 kg. Podium zamyka Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie z 60 kg telefonów.

W tegorocznej edycji konkursu uczestnicy mogli zdobyć atrakcyjne nagrody, m.in. zestaw PlayStation 5 z okularami VR, tablicę interaktywną, zestawy edukacyjne, gry, klocki magnetyczne czy zestawy LEGO. Dodatkowo koordynatorzy programu otrzymują nagrody o wartości 400 zł.

Tegoroczną nowością w programie był „Telefonowy Bieg po Zdrowie”, który połączył działania ekologiczne z aktywnością fizyczną. W wydarzeniu uczestniczyło 46 placówek – 4 przedszkola i 42 szkoły biorące udział w programie „Zbieraj Baterie i Telefony”. W ramach akcji zebrano 2200 telefonów o łącznej masie 370 kg.

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telepolis
T-Mobile stare telefony recykling telefonów Zbieraj Baterie i Telefony
Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk i Marian Szutiak / Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile