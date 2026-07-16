Polski Internet w 2Q2026. Jedna zmiana robi wrażenie
W drugim kwartale 2026 roku polski Internet przyspieszył, ale nie wszędzie tak samo. SpeedTest.pl pokazuje, że każdy segment ma dziś swojego mocnego gracza, a największa zmiana zaszła w Internecie domowym.
Play wysuwa się na prowadzenie
Największym wydarzeniem raportu jest zmiana lidera szybkości Internetu domowego. Na pierwsze miejsce trafił Play z wynikiem 290,3 Mb/s, minimalnie wyprzedzając Orange, Plusa i Netię.
Ranking domowy powstał na podstawie 7,4 mln testów wykonanych w kilku aplikacjach SpeedTest.pl, więc chodzi o bardzo szeroką próbę danych. Średnia prędkość całej kategorii wzrosła tylko symbolicznie do 314 Mb/s, ale sam układ czołówki wyraźnie się przetasował.
|Operator
|Pobieranie
[Mb/s]
|Wysyłanie
[Mb/s]
|Ping
[ms]
|Liczba
testów
|Play
|290,3
|67,3
|14
|303 tys.
|Orange
|288,1
|110,5
|14
|1 086 tys.
|Plus
|283,1
|129,1
|12
|179 tys.
|Netia
|281,2
|136,2
|13
|285 tys.
FTTH zostaje przy Orange
W świecie światłowodu FTTH lider pozostał ten sam. Orange ponownie był najlepszy, tym razem z wynikiem 367,3 Mb/s, wyprzedzając Play i Netię.
To właśnie FTTH pozostaje najszybszą technologią dostępową w całym zestawieniu, ze średnią prędkością 314 Mb/s i bardzo niskim opóźnieniem na poziomie 11 ms. Widać też, że w tej kategorii mocne są nie tylko pobieranie danych, ale również upload i niskie pingi. W wysyłaniu danych króluje Inea (274,3 Mb/s).
|Operator
|Pobieranie
[Mb/s]
|Wysyłanie
[Mb/s]
|Ping
[ms]
|Liczba
testów
|Orange
|367,3
|139,6
|9
|716 tys.
|Play
|306,5
|111,2
|14
|247 tys.
|Netia
|305,7
|148,7
|12
|261 tys.
|Inea
|297,3
|247,3
|9
|140 tys.
Mobilny nadal dla T-Mobile
W Internecie mobilnym także nie było zmiany na szczycie. T-Mobile znów okazał się najszybszy, osiągając 151,3 Mb/s, a za nim znalazły się Orange i Play.
Ranking mobilny obejmuje 812 tys. pomiarów z sieci 3G, 4G LTE i 5G, wykonywanych w aplikacjach mobilnych. W tej kategorii T-Mobile ma nie tylko najwyższy download, ale też najlepszy upload i najniższy ping, co daje mu bardzo solidną pozycję.
|Operator
|Pobieranie
[Mb/s]
|Wysyłanie
[Mb/s]
|Ping
[ms]
|Liczba
testów
|T-Mobile
|151,3
|20,5
|23
|174 tys.
|Orange
|132,8
|18,9
|25
|206 tys.
|Play
|99,0
|18,2
|28
|269 tys.
|Plus
|53,2
|11,6
|24
|163 tys.
5G bez zmian na szczycie
W kategorii 5G lider również się nie zmienił. Prowadzenie utrzymał T-Mobile z wynikiem 318,6 Mb/s, przed Orange, które osiągnęło 294,5 Mb/s, oraz Play z wynikiem 235,7 Mb/s.
Warto zwrócić uwagę, że ranking 5G powstał na bazie 205 tys. testów, a udział testów 5G w całym ruchu mobilnym utrzymał się na poziomie 25 procent. Średnie prędkości w tej kategorii od trzech kwartałów pozostają stabilne (249 Mb/s w 2Q2026 vs. 246 Mb/s w 1Q2026), co sugeruje, że rynek wszedł w fazę równowagi.
|Operator
|Pobieranie
[Mb/s]
|Wysyłanie
[Mb/s]
|Ping
[ms]
|Liczba
testów
|T-Mobile
|318,6
|33,4
|20
|51 tys.
|Orange
|294,5
|33,2
|22
|58 tys.
|Play
|235,7
|33,8
|24
|56 tys.
|Plus
|106,4
|18,8
|27
|40 tys.
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