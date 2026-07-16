Wiadomości

Polski Internet w 2Q2026. Jedna zmiana robi wrażenie

W drugim kwartale 2026 roku polski Internet przyspieszył, ale nie wszędzie tak samo. SpeedTest.pl pokazuje, że każdy segment ma dziś swojego mocnego gracza, a największa zmiana zaszła w Internecie domowym.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:03
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Polski Internet w 2Q2026. Jedna zmiana robi wrażenie
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Play wysuwa się na prowadzenie

Największym wydarzeniem raportu jest zmiana lidera szybkości Internetu domowego. Na pierwsze miejsce trafił Play z wynikiem 290,3 Mb/s, minimalnie wyprzedzając Orange, Plusa i Netię.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ranking domowy powstał na podstawie 7,4 mln testów wykonanych w kilku aplikacjach SpeedTest.pl, więc chodzi o bardzo szeroką próbę danych. Średnia prędkość całej kategorii wzrosła tylko symbolicznie do 314 Mb/s, ale sam układ czołówki wyraźnie się przetasował.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon OPPO Reno 15 5G 8/512GB 6.59" 120Hz Biały
Smartfon OPPO Reno 15 5G 8/512GB 6.59" 120Hz Biały
-300.02 zł
2499 zł - najniższa cena
Kup teraz 2198.98 zł
Smartfon OPPO A6k 4/256GB 6.75" 120Hz Ciemnofioletowy
Smartfon OPPO A6k 4/256GB 6.75" 120Hz Ciemnofioletowy
0 zł
749.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 749.99 zł
Smartfon IIIF150 Air 2 Ultra 5G 16/512GB 6.8" 120Hz Szary
Smartfon IIIF150 Air 2 Ultra 5G 16/512GB 6.8" 120Hz Szary
0 zł
1999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999.99 zł
Advertisement
Operator Pobieranie
[Mb/s]		 Wysyłanie
[Mb/s]		 Ping
[ms]		 Liczba
testów
Play 290,3 67,3 14 303 tys.
Orange 288,1 110,5 14 1 086 tys.
Plus 283,1 129,1 12 179 tys.
Netia 281,2 136,2 13 285 tys.
Pokaż więcej
Polski Internet w 2Q2026. Jedna zmiana robi wrażenie

FTTH zostaje przy Orange

W świecie światłowodu FTTH lider pozostał ten sam. Orange ponownie był najlepszy, tym razem z wynikiem 367,3 Mb/s, wyprzedzając Play i Netię.

To właśnie FTTH pozostaje najszybszą technologią dostępową w całym zestawieniu, ze średnią prędkością 314 Mb/s i bardzo niskim opóźnieniem na poziomie 11 ms. Widać też, że w tej kategorii mocne są nie tylko pobieranie danych, ale również upload i niskie pingi. W wysyłaniu danych króluje Inea (274,3 Mb/s).

Operator Pobieranie
[Mb/s]		 Wysyłanie
[Mb/s]		 Ping
[ms]		 Liczba
testów
Orange 367,3 139,6 9 716 tys.
Play 306,5 111,2 14 247 tys.
Netia 305,7 148,7 12 261 tys.
Inea 297,3 247,3 9 140 tys.
Pokaż więcej
Polski Internet w 2Q2026. Jedna zmiana robi wrażenie

Mobilny nadal dla T-Mobile

W Internecie mobilnym także nie było zmiany na szczycie. T-Mobile znów okazał się najszybszy, osiągając 151,3 Mb/s, a za nim znalazły się Orange i Play.

Ranking mobilny obejmuje 812 tys. pomiarów z sieci 3G, 4G LTE i 5G, wykonywanych w aplikacjach mobilnych. W tej kategorii T-Mobile ma nie tylko najwyższy download, ale też najlepszy upload i najniższy ping, co daje mu bardzo solidną pozycję.

Operator Pobieranie
[Mb/s]		 Wysyłanie
[Mb/s]		 Ping
[ms]		 Liczba
testów
T-Mobile 151,3 20,5 23 174 tys.
Orange 132,8 18,9 25 206 tys.
Play 99,0 18,2 28 269 tys.
Plus 53,2 11,6 24 163 tys.
Pokaż więcej
Polski Internet w 2Q2026. Jedna zmiana robi wrażenie

5G bez zmian na szczycie

W kategorii 5G lider również się nie zmienił. Prowadzenie utrzymał T-Mobile z wynikiem 318,6 Mb/s, przed Orange, które osiągnęło 294,5 Mb/s, oraz Play z wynikiem 235,7 Mb/s.

Warto zwrócić uwagę, że ranking 5G powstał na bazie 205 tys. testów, a udział testów 5G w całym ruchu mobilnym utrzymał się na poziomie 25 procent. Średnie prędkości w tej kategorii od trzech kwartałów pozostają stabilne (249 Mb/s w 2Q2026 vs. 246 Mb/s w 1Q2026), co sugeruje, że rynek wszedł w fazę równowagi.

Operator Pobieranie
[Mb/s]		 Wysyłanie
[Mb/s]		 Ping
[ms]		 Liczba
testów
T-Mobile 318,6 33,4 20 51 tys.
Orange 294,5 33,2 22 58 tys.
Play 235,7 33,8 24 56 tys.
Plus 106,4 18,8 27 40 tys.
Pokaż więcej
Polski Internet w 2Q2026. Jedna zmiana robi wrażenie

Zobacz: Orange rozbudowuje 5G. Zasięg ma już prawie 89 proc. Polaków
Zobacz: Play postawił 241 nowych stacji bazowych. Zasięg się poprawił
Zobacz: Plus: 492 stacje bazowe, nowe i ulepszone. Zasięg 5G rośnie
Zobacz: T-Mobile odpala wyższy bieg. Zasięg 5G obejmuje już prawie całą Polskę

Aktualne promocje w Orange
Aktualne promocje w Play
Image
telepolis
netia T-Mobile Inea orange play plus szybkość internetu szybkość internetu mobilnego szybkość internetu stacjonarnego SpeedTest.pl szybkość internetu 5g 2q2026
Źródła zdjęć: Telepolis.pl, SpeedTest.pl
Źródła tekstu: SpeedTest.pl