Polski Internet w 2Q2026. Jedna zmiana robi wrażenie

Play wysuwa się na prowadzenie

Największym wydarzeniem raportu jest zmiana lidera szybkości Internetu domowego. Na pierwsze miejsce trafił Play z wynikiem 290,3 Mb/s, minimalnie wyprzedzając Orange, Plusa i Netię.

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Ranking domowy powstał na podstawie 7,4 mln testów wykonanych w kilku aplikacjach SpeedTest.pl, więc chodzi o bardzo szeroką próbę danych. Średnia prędkość całej kategorii wzrosła tylko symbolicznie do 314 Mb/s, ale sam układ czołówki wyraźnie się przetasował.

Operator Pobieranie

[Mb/s] Wysyłanie

[Mb/s] Ping

[ms] Liczba

testów Play 290,3 67,3 14 303 tys. Orange 288,1 110,5 14 1 086 tys. Plus 283,1 129,1 12 179 tys. Netia 281,2 136,2 13 285 tys. Pokaż więcej

FTTH zostaje przy Orange

W świecie światłowodu FTTH lider pozostał ten sam. Orange ponownie był najlepszy, tym razem z wynikiem 367,3 Mb/s, wyprzedzając Play i Netię.

To właśnie FTTH pozostaje najszybszą technologią dostępową w całym zestawieniu, ze średnią prędkością 314 Mb/s i bardzo niskim opóźnieniem na poziomie 11 ms. Widać też, że w tej kategorii mocne są nie tylko pobieranie danych, ale również upload i niskie pingi. W wysyłaniu danych króluje Inea (274,3 Mb/s).

Operator Pobieranie

[Mb/s] Wysyłanie

[Mb/s] Ping

[ms] Liczba

testów Orange 367,3 139,6 9 716 tys. Play 306,5 111,2 14 247 tys. Netia 305,7 148,7 12 261 tys. Inea 297,3 247,3 9 140 tys. Pokaż więcej

Mobilny nadal dla T-Mobile

W Internecie mobilnym także nie było zmiany na szczycie. T-Mobile znów okazał się najszybszy, osiągając 151,3 Mb/s, a za nim znalazły się Orange i Play.

Ranking mobilny obejmuje 812 tys. pomiarów z sieci 3G, 4G LTE i 5G, wykonywanych w aplikacjach mobilnych. W tej kategorii T-Mobile ma nie tylko najwyższy download, ale też najlepszy upload i najniższy ping, co daje mu bardzo solidną pozycję.

Operator Pobieranie

[Mb/s] Wysyłanie

[Mb/s] Ping

[ms] Liczba

testów T-Mobile 151,3 20,5 23 174 tys. Orange 132,8 18,9 25 206 tys. Play 99,0 18,2 28 269 tys. Plus 53,2 11,6 24 163 tys. Pokaż więcej

5G bez zmian na szczycie

W kategorii 5G lider również się nie zmienił. Prowadzenie utrzymał T-Mobile z wynikiem 318,6 Mb/s, przed Orange, które osiągnęło 294,5 Mb/s, oraz Play z wynikiem 235,7 Mb/s.

Warto zwrócić uwagę, że ranking 5G powstał na bazie 205 tys. testów, a udział testów 5G w całym ruchu mobilnym utrzymał się na poziomie 25 procent. Średnie prędkości w tej kategorii od trzech kwartałów pozostają stabilne (249 Mb/s w 2Q2026 vs. 246 Mb/s w 1Q2026), co sugeruje, że rynek wszedł w fazę równowagi.