Ten operator ma abonament za 8,54 zł. Mało kto o nim słyszał

Pięć abonamentów i umowa bez zobowiązań

TNT Mobile oferuje pięć abonamentów różniących się przede wszystkim wielkością pakietu Internetu. Najtańsza z nich, START, kosztuje 8,54 zł miesięcznie. W cenie są nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju oraz 2 GB Internetu 5G.

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Wyżej w ofercie znajdują się pakiety:

BOOST z 10 GB za 14,07 zł miesięcznie ,

, POWER z 25 GB za 20,22 zł miesięcznie ,

, TURBO z 50 GB za 26,37 zł miesięcznie ,

, ULTRA, który zapewnia 120 GB danych za 44,82 zł miesięcznie.

We wszystkich planach rozmowy i wiadomości krajowe są nielimitowane. Operator deklaruje korzystanie z infrastruktury Orange, dzięki czemu klienci mogą liczyć na dostęp do sieci 5G.

TNT Mobile stawia również na prostotę. Wszystkie umowy zawierane są na czas nieokreślony, a z usługi można zrezygnować z końcem miesiąca. Dostępna jest także karta eSIM, której wydanie kosztuje 4,99 zł. Za wysyłkę tradycyjnej karty SIM trzeba zapłacić 19,99 zł.

Są też pakiety Internetu i oferta dla firm

Poza abonamentami, TNT Mobile sprzedaje również mobilny Internet. Do wyboru są pakiety:

ISKRA z 10 GB za 9,15 zł miesięcznie ,

, ZAPALNIK z 50 GB za 20,22 zł miesięcznie ,

, DETONATOR z 200 GB za 59,58 zł miesięcznie ,

, EKSPLOZJA z 500 GB za 71,88 zł miesięcznie.

Najbardziej nietypową propozycją jest taryfa TNT PRO. Kosztuje 250 zł miesięcznie i została przygotowana z myślą o klientach, którzy przykładają dużą wagę do bezpieczeństwa danych. Oprócz nielimitowanych usług i 10 GB Internetu obejmuje ona indywidualnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz bezpieczny APN. Przy aktywacji obowiązuje jednorazowa opłata w wysokości 150 zł. Szczegóły w tym dokumencie PDF.

W cenniku przewidziano również rabaty dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i Kart Seniora. Obniżka wynosi 1,23 zł miesięcznie na każdy abonament, z wyjątkiem najtańszej taryfy START. Dodatkowo, można zamówić między innymi złoty numer telefonu lub publiczny adres IP.

Nietypowa zachęta dla klientów

Jest jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia TNT Mobile. Operator organizuje loterię, w której główną nagrodą jest... mieszkanie. Szansa na wygraną zapewne nie jest duża, ale trudno odmówić tej akcji rozmachu. W końcu niewielu operatorów kusi klientów wizją własnych czterech ścian.