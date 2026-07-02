Abonament za 10 zł. Veto Mobile wchodzi na rynek i miesza w portfelach
Nowy operator Veto Mobile startuje z oficjalną ofertą, która może poważnie namieszać na polskim rynku telekomunikacyjnym. Zamiast długich umów i ukrytych opłat, dostajesz prostą subskrypcję z nielimitowanymi rozmowami w cenach, które trudno znaleźć u konkurencji.
Subskrypcja bez kruczków
Veto Mobile stawia na model, który zna każdy z serwisów streamingowych. Płacisz miesięczną opłatę i nie wiążesz się żadną długoterminową umową. Nie ma podpisów, nie ma kar za wcześniejsze zakończenie, nie ma żadnych haczyków.
Całą obsługą zajmujesz się w dedykowanej aplikacji. Tam wykupujesz pakiet, aktywujesz numer i zarządzasz swoim kontem. Operator zapowiada pełną przejrzystość – płacisz tylko za to, co wykupiłeś.
Cztery pakiety do wyboru
Oferta Veto Mobile obejmuje cztery warianty cenowe. Każdy z nich zawiera nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Najtańszy pakiet kosztuje 10 zł brutto i oferuje 2 GB Internetu w Polsce oraz 2 GB w roamingu UE.
Kolejne opcje to:
- 25 zł za 20 GB (8,59 GB w UE),
- 40 zł za 200 GB (13,75 GB w UE),
- 65 zł za 400 GB (22,34 GB w UE).
5G i eSIM od startu
Operator korzysta z infrastruktury sieci Play, co ma gwarantować dostęp do nowoczesnych technologii. Klienci Veto Mobile mogą korzystać z szybkiego 5G oraz udogodnień takich jak VoLTE czy VoWiFi.
W ofercie znajduje się również eSIM. Aktywacja usługi jest natychmiastowa – nie czekasz na przesyłkę i nie musisz wizytować w punkcie sprzedaży.
Obsługa przez aplikację
Veto Mobile zrezygnował z tradycyjnych form kontaktu. Z obsługą klienta łączysz się przez czat w aplikacji, e-mail lub stronę internetową. Operator przygotował również rozbudowaną bazę FAQ z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.
Aplikacja Veto Mobile ma być wkrótce dostępna w sklepach Google Play i App Store. Taka informacja widnieje na stronie vetomobile.pl, gdzie znajdziesz wszystkie informacje o ofercie operatora.