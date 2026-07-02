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Abonament za 10 zł. Veto Mobile wchodzi na rynek i miesza w portfelach

Nowy operator Veto Mobile startuje z oficjalną ofertą, która może poważnie namieszać na polskim rynku telekomunikacyjnym. Zamiast długich umów i ukrytych opłat, dostajesz prostą subskrypcję z nielimitowanymi rozmowami w cenach, które trudno znaleźć u konkurencji.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:31
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Abonament za 10 zł. Veto Mobile wchodzi na rynek i miesza w portfelach
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Subskrypcja bez kruczków

Veto Mobile stawia na model, który zna każdy z serwisów streamingowych. Płacisz miesięczną opłatę i nie wiążesz się żadną długoterminową umową. Nie ma podpisów, nie ma kar za wcześniejsze zakończenie, nie ma żadnych haczyków.

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Całą obsługą zajmujesz się w dedykowanej aplikacji. Tam wykupujesz pakiet, aktywujesz numer i zarządzasz swoim kontem. Operator zapowiada pełną przejrzystość – płacisz tylko za to, co wykupiłeś.

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Cztery pakiety do wyboru

Oferta Veto Mobile obejmuje cztery warianty cenowe. Każdy z nich zawiera nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Najtańszy pakiet kosztuje 10 zł brutto i oferuje 2 GB Internetu w Polsce oraz 2 GB w roamingu UE.

Kolejne opcje to:

  • 25 zł za 20 GB (8,59 GB w UE),
  • 40 zł za 200 GB (13,75 GB w UE),
  • 65 zł za 400 GB (22,34 GB w UE).
Abonament za 10 zł. Veto Mobile wchodzi na rynek i miesza w portfelach

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5G i eSIM od startu

Operator korzysta z infrastruktury sieci Play, co ma gwarantować dostęp do nowoczesnych technologii. Klienci Veto Mobile mogą korzystać z szybkiego 5G oraz udogodnień takich jak VoLTE czy VoWiFi.

W ofercie znajduje się również eSIM. Aktywacja usługi jest natychmiastowa – nie czekasz na przesyłkę i nie musisz wizytować w punkcie sprzedaży.

Abonament za 10 zł. Veto Mobile wchodzi na rynek i miesza w portfelach

Obsługa przez aplikację

Veto Mobile zrezygnował z tradycyjnych form kontaktu. Z obsługą klienta łączysz się przez czat w aplikacji, e-mail lub stronę internetową. Operator przygotował również rozbudowaną bazę FAQ z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Aplikacja Veto Mobile ma być wkrótce dostępna w sklepach Google Play i App Store. Taka informacja widnieje na stronie vetomobile.pl, gdzie znajdziesz wszystkie informacje o ofercie operatora.

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Źródła zdjęć: Telepolis.pl, Veto Mobile
Źródła tekstu: Veto Mobile