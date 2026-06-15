Legia wchodzi do kieszeni kibiców. Rusza Legia Mobile

Nowy biznes Legii

Stołeczny klub rozwija się poza boiskiem. Już 17 czerwca startuje Legia Mobile, czyli własna usługa telekomunikacyjna działająca jako operator wirtualny (MVNO). To oznacza, że Legia korzysta z infrastruktury jednego z istniejących operatorów, choć jego nazwa na razie nie została ujawniona. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że chodzi prawdopodobnie o Plusa.

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Celem jest dywersyfikacja przychodów. Klub chce zarabiać nie tylko w dni meczowe, ale także na codziennych usługach dla kibiców. To kolejny krok po sprzedaży gadżetów, subskrypcji czy programów członkowskich.

Legia zawsze pod ręką

Nowa usługa ma przenieść klub do smartfonów fanów. Kluczowym elementem będzie aplikacja Legia Mobile na Androida i iOS, która pozwoli zarządzać numerem i pakietami.

Z oferty będzie można skorzystać na kilka sposobów: zamówić kartę SIM z dostawą, aktywować eSIM lub kupić usługę w sklepie Legia FanStore przy Łazienkowskiej w Warszawie. Użytkownicy mogą przenieść swój numer albo wybrać nowy. Co ważne, oferta będzie działać bez długoterminowych umów i zobowiązań.

Ile to kosztuje?

Na start przygotowano trzy główne plany taryfowe:

Debiutant – 20 zł za 30 dni, 10 GB Internetu,

– 20 zł za 30 dni, 10 GB Internetu, Kapitan – 30 zł za 30 dni, 30 GB Internetu,

– 30 zł za 30 dni, 30 GB Internetu, Legenda – 40 zł za 30 dni, 100 GB Internetu.

Każdy pakiet oferuje też dodatkowy bonus – 1 GB Internetu za każdego gola strzelonego przez Legię Warszawa. To element, który ma wyróżniać ofertę na tle rynku. Dodatkowo, osoby kupujące karnet lub subskrypcję otrzymają voucher na trzy miesiące korzystania z Legia Mobile bez opłat.

VIP i bonusy

W późniejszym czasie pojawi się także oferta premium Legia VIP 1916. Obejmie ona nielimitowany Internet oraz unikalne numery zaczynające się od 1916, czyli roku założenia klubu.

Operator przygotował też szereg dodatkowych korzyści. Użytkownicy dostaną dostęp do zamkniętej społeczności na WhatsAppie z ekskluzywnymi materiałami od drużyny. W planach są także konkursy z nagrodami, bilety, klubowe pamiątki oraz specjalne oferty w Legia FanStore.

Początek większej zmiany?