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T-Mobile dopłaci do twojego paliwa. Oto jak skorzystać

T-Mobile przedłuża promocję na paliwo na stacjach MOL – aż do 1 września. Podpowiadamy, jak skorzystać z tej okazji.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:25
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T-Mobile dopłaci do twojego paliwa. Oto jak skorzystać
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Na początku lipca T-Mobile uruchomił wakacyjną ofertę dla uczestników programu Magenta Moments, proponując im kody rabatowe na paliwo i LPG dostępne na stacjach MOL. Akcja miała się skończyć 28 lipca, ale jak się okazuje – operator przedłużył ją o kolejny miesiąc. 

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Kody rabatowe na paliwo – ile można zyskać?

Warunki promocji pozostają bez zmian. Rabat wynosi 40 gr/l i obejmuje paliwa standardowe oraz premium: EVO 95, EVO Diesel, EVO 98 Plus oraz EVO Diesel Plus. LPG można zatankować natomiast ze zniżką 20 gr na litrze. Rabaty naliczane są od ceny obowiązującej na wybranej stacji MOL w momencie tankowania.

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T-Mobile dopłaci do twojego paliwa. Oto jak skorzystać

W każdą środę do 1 września 2026 roku dostępna jest nowa pula kodów. Oferta dostępna do odblokowania raz w tygodniu lub do wyczerpania puli kodów. Rabat obowiązuje 7 dni w tygodniu na stacjach MOL biorących udział w promocji, przy jednorazowym zakupie maksymalnie 100 litrów paliwa lub LPG. 

Pełna lista dostępnych lokalizacji znajduje się w regulaminie oferty oraz na stronie MOL w zakładce „Kierowcy > Aktualne promocje”.

W przypadku zakupu paliwa powyżej 100 litrów klient opłaca nadwyżkę według regularnej ceny obowiązującej w momencie zakupu. Oferta nie łączy się z innymi promocjami ani rabatami i nie dotyczy zakupów realizowanych na stacjach MOL z wykorzystaniem kart flotowych, kart paliwowych oraz innych form rozliczeń bezgotówkowych przeznaczonych dla firm.

Jak skorzystać z oferty?

Wystarczy odblokować wybraną ofertę za 100 Serc w aplikacji „Mój T-Mobile”, w zakładce „Moments”, a następnie okazać otrzymany kod przy kasie. Kod jest jednorazowy i można go wykorzystać w ramach jednej transakcji.

Promocja obowiązuje wyłącznie na stacjach MOL biorących udział w promocji, szczegóły oferty dostępne w aplikacji Mój T-Mobile, w regulaminie oraz na molpolska.pl. 

Najniższa cena w sieci stacji MOL Polska, z uwzględnieniem rabatów dostępnych w programie lojalnościowym MOL Move, w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji wynosiła: EVO 95 – 5,35 zł/l, EVO Diesel – 5,54 zł/l, LPG – 2,11 zł/l, EVO 98 Plus – 6,19 zł/l, EVO Diesel Plus – 5,89 zł/l.

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telepolis
T-Mobile rabat na paliwo Magenta Moments Mol
Źródła zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile