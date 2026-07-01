T-Mobile dopłaci do paliwa. Rusza wakacyjna promocja dla kierowców

Tańsze tankowanie dla klientów T-Mobile

T-Mobile uruchomił nową wakacyjną ofertę dla uczestników programu Magenta Moments. Od 1 do 28 lipca klienci operatora mogą odbierać kody rabatowe na paliwo i LPG, które wykorzystają na wybranych stacjach MOL w całej Polsce.

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Największą korzyścią jest zniżka wynosząca 40 groszy na litrze paliw standardowych i premium. Dotyczy ona benzyny EVO 95, EVO 98 Plus oraz oleju napędowego EVO Diesel i EVO Diesel Plus. Kierowcy samochodów z instalacją gazową otrzymają natomiast rabat 20 groszy za litr LPG.

Promocja obejmuje jednorazowe tankowanie do 100 litrów paliwa. Jeśli kierowca zatankuje więcej, nadwyżka zostanie rozliczona według standardowej ceny obowiązującej na stacji.

Jak odebrać rabat?

Oferta dostępna jest wyłącznie w aplikacji Mój T-Mobile w ramach programu Magenta Moments. Aby skorzystać z promocji, trzeba wymienić 100 Serc na kod rabatowy. Następnie wystarczy okazać go przy kasie na stacji MOL. Kod jest jednorazowy i działa tylko podczas jednej transakcji.

Warto pamiętać, że pula kodów będzie odnawiana co tydzień, w każdą środę. Promocja potrwa do 28 lipca lub do wyczerpania dostępnych kodów. Nie można jej łączyć z innymi rabatami ani promocjami. Wyłączone są również transakcje opłacane kartami flotowymi, paliwowymi i innymi firmowymi formami rozliczeń bezgotówkowych.

Nie tylko paliwo