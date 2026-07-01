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T-Mobile dopłaci do paliwa. Rusza wakacyjna promocja dla kierowców

Wakacyjne wyjazdy oznaczają większe wydatki na paliwo. T-Mobile postanowił je nieco obniżyć i przygotował dla swoich klientów rabaty na tankowanie na stacjach MOL.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:05
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T-Mobile dopłaci do paliwa. Rusza wakacyjna promocja dla kierowców
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Tańsze tankowanie dla klientów T-Mobile

T-Mobile uruchomił nową wakacyjną ofertę dla uczestników programu Magenta Moments. Od 1 do 28 lipca klienci operatora mogą odbierać kody rabatowe na paliwo i LPG, które wykorzystają na wybranych stacjach MOL w całej Polsce.

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Największą korzyścią jest zniżka wynosząca 40 groszy na litrze paliw standardowych i premium. Dotyczy ona benzyny EVO 95, EVO 98 Plus oraz oleju napędowego EVO Diesel i EVO Diesel Plus. Kierowcy samochodów z instalacją gazową otrzymają natomiast rabat 20 groszy za litr LPG.

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Promocja obejmuje jednorazowe tankowanie do 100 litrów paliwa. Jeśli kierowca zatankuje więcej, nadwyżka zostanie rozliczona według standardowej ceny obowiązującej na stacji.

T-Mobile dopłaci do paliwa. Rusza wakacyjna promocja dla kierowców

Jak odebrać rabat?

Oferta dostępna jest wyłącznie w aplikacji Mój T-Mobile w ramach programu Magenta Moments. Aby skorzystać z promocji, trzeba wymienić 100 Serc na kod rabatowy. Następnie wystarczy okazać go przy kasie na stacji MOL. Kod jest jednorazowy i działa tylko podczas jednej transakcji.

Warto pamiętać, że pula kodów będzie odnawiana co tydzień, w każdą środę. Promocja potrwa do 28 lipca lub do wyczerpania dostępnych kodów. Nie można jej łączyć z innymi rabatami ani promocjami. Wyłączone są również transakcje opłacane kartami flotowymi, paliwowymi i innymi firmowymi formami rozliczeń bezgotówkowych.

Nie tylko paliwo

Poza tańszym tankowaniem, oferta obejmuje także wybrane przekąski dostępne na stacjach MOL. Szczegóły oraz lista stacji uczestniczących w promocji znajdują się w aplikacji Mój T-Mobile, regulaminie akcji oraz na stronie internetowej molpolska.pl.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, Yusia13 / Shutterstock.com, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile