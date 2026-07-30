Orange odpala potężną nowość. Korzystają już 4 mln urządzeń

Dynamic SOC to modułowe rozwiązanie stworzone z myślą o średnich i większych firmach, zatrudniających od 20 pracowników w górę. Jak zachwala Orange, nowe rozwiązanie oferuje pełne i wszechstronne zarządzanie ochroną w przystępnej cenowo formie, stanowiąc idealną odpowiedź na potrzeby biznesu, któremu często brakuje wewnętrznych, wyspecjalizowanych kadr IT.

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Wykrywanie, reagowanie i neutralizowanie ataków

Nowa usługa zapewnia kompleksową ochronę opartą na trzech filarach, jakimi są precyzyjne wykrywanie, sprawna reakcja oraz skuteczne neutralizowanie zagrożeń. System całodobowo dba o bezpieczeństwo firmowych komputerów, serwerów oraz całej infrastruktury. Poza automatycznym blokowaniem ataków usługa pomaga firmom spełniać wyśrubowane wymogi regulacyjne w zakresie zarządzania incydentami.

Dynamic SOC wykorzystuje zaawansowane rozwiązania jak EDR, XDR oraz SOAR. Całość wspierają autorskie narzędzia, a także unikatowe źródła danych o zagrożeniach z całej Grupy Orange. Nad bezpieczeństwem klientów przez 24/7 czuwają doświadczeni analitycy z zespołu Security Operations Center, dzięki czemu firmowe stacje robocze i serwery pozostają pod ciągłą opieką profesjonalistów.

Klienci nowej usługi dostają do dyspozycji specjalny, wydzielony portal w języku polskim, w którym mogą śledzić na żywo wykryte incydenty oraz działania podejmowane przez ekspertów. Orange będzie także dostarczać szczegółowe raporty miesięczne, które zawierają statystyki, zestawienia statusów oraz praktyczne rekomendacje podnoszące poziom ochrony. Dla osób będących w ciągłym ruchu Orange przygotował też aplikację mobilną, która natychmiast wysyła powiadomienia o próbach ataku.