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Orange dokarmia klientów. Skorzystaj do 28 lipca

Orange najwyraźniej pozazdrościł T-Mobile akcji organizowanych wspólnie z Żabką, więc sam też rozkręcił taką promocję. Za kupno doładowania do karty pomarańczowego operatora można zgarnąć ciepłą przekąskę – Chrupboxa.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:05
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Orange dokarmia klientów. Skorzystaj do 28 lipca
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Orange we współpracy z siecią sklepów Żabka wystartował z nową promocją. Od 15 do 28 lipca 2026 roku klienci, którzy zakupią w sklepach sieci dowolne doładowanie Orange o wartości minimum 30 zł, otrzymają kupon uprawniający do darmowego odbioru zestawu Chrupbox. 

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Chrupbox za doładowanie – jak skorzystać?

Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest zakup w sieci sklepów Żabka doładowania Orange lub Nju za kwotę co najmniej 30 zł. Po sfinalizowaniu transakcji, na niefiskalnej części wydruku z kasy pojawi się specjalny kod. Liczba generowanych kodów odpowiada liczbie zakupionych doładowań na jednym paragonie. 

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Orange dokarmia klientów. Skorzystaj do 28 lipca

Każdy kod można wymienić na jeden z dostępnych w asortymencie danej placówki Chrupboxów. Na liście produktów objętych promocją znalazło się aż 20 różnych wariantów tej przekąski, w tym zestawy z frytkami i stripsami z kurczaka, nuggetsami, kebabem czy rybnymi filecikami. 

Maksymalna wartość nagrody wynosi 14,99 zł. Kody są jednorazowe, nie podlegają wymianie na gotówkę i zachowują ważność do 4 sierpnia 2026 roku. Po tym terminie niewykorzystane kupony bezpowrotnie przepadną.

Pula kodów w promocji wynosi 200 tys., a w przypadku wyczerpania puli, akcja uleganie automatycznemu zakończeniu.

Szczegóły w regulaminie.

Image
telepolis
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Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, Żabka
Źródła tekstu: Orange / Żabka