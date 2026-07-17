Ważny podpis prezydenta. Z polskiego internetu zniknie część treści

Tym razem politycy okazali się zgodni – najpierw za nowelizacją ustawy głosowała zdecydowana większość posłów, potem uzyskała ona aprobatę Senatu, a teraz nie została zawetowana przez prezydenta. Nowe przepisy wejdą w życie 30 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.

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Nawet do pięciu lat więzienia za patostreaming

Zgodnie z przewidywaniami prezydent podpisał nowelizację Kodeksu karnego. Zakłada ona, że za prowadzenie tzw. patostreamingów grozi odpowiedzialność karna. Za rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających popełnienie przestępstwa będzie grozić kara do trzech lat więzienia. Dotyczy to m.in. przemocy wobec zwierząt czy poniżającego traktowania innej osoby – także za jej zgodą. Jeśli treści te będą dotyczyć osoby nieletniej, kara wzrośnie i wyniesie od trzech miesięcy do pięciu lat.

Warto zaznaczyć, że za przestępstwo nie zostaną uznane działania podjęte w ramach np. działalności artystycznej, edukacyjnej, naukowej czy prasowej. Jednocześnie na baczności powinny się mieć osoby, które będą organizować "udawany" patostreaming, czyli inscenizacje czy deepfake.

Patostreaming nie jest nowy w polskiej sieci