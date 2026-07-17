Koniec zdjęć dzieci w reklamach żłobków. Sejm mówi „stop”

Dziecko nie będzie już reklamą żłobka

Jedną z ważniejszych zmian w przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 jest pełniejsza ochrona prywatności najmłodszych. Zgodnie z nowymi przepisami, żłobki i kluby dziecięce nie będą mogły publikować zdjęć ani nagrań przedstawiających dzieci w materiałach promocyjnych, na stronach internetowych czy w mediach społecznościowych. Co istotne, zakaz będzie obowiązywał nawet wtedy, gdy rodzice wyrażą na to zgodę.

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To pierwsze w Polsce przepisy, które wprost regulują tę kwestię na poziomie ustawy. Założenie jest proste – dziecko ma prawo do prywatności i nie powinno być wykorzystywane do promocji placówki. Rząd przekonuje, że takie rozwiązanie ma lepiej chronić bezpieczeństwo najmłodszych oraz odpowiada na oczekiwania wielu rodziców.

Jako pierwsi w Polsce wprowadzamy konkretne regulacje ustawowe chroniące wizerunek najmłodszych. Dziecko nie może i nie będzie reklamą żłobka. Ma prawo do prywatności. To zmiana oczekiwana przez rodziców i w pełni podyktowana troską o bezpieczeństwo tych, którzy jeszcze nie mogą zabrać głosu. powiedziała Aleksandra Gajewska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej

Nowe przepisy nie oznaczają jednak całkowitego zakazu robienia zdjęć dzieci. Rodzice nadal będą mogli otrzymywać fotografie swoich pociech do prywatnego użytku, na przykład za pośrednictwem wewnętrznych systemów komunikacji używanych przez placówki. Zmienia się jedynie możliwość ich publicznego wykorzystywania.

Zmiany także dla opiekunów i samych placówek

Nowelizacja obejmuje również inne rozwiązania, choć mają one bardziej uzupełniający charakter. Wprowadzone zostaną doprecyzowane wymagania kwalifikacyjne dla opiekunów, obowiązkowe szkolenia oraz system stałego podnoszenia kompetencji. Pojawią się także standardy zdrowego żywienia i obowiązek zapewnienia dzieciom codziennej zabawy na świeżym powietrzu.

Ustawa wzmacnia również pozycję zawodową opiekunów. Otrzymają oni między innymi ochronę prawną podobną do tej, którą mają funkcjonariusze publiczni, cyfrową legitymację, 33-procentową ulgę na przejazdy transportem publicznym, płatny czas na szkolenia oraz możliwość otrzymywania nagród za szczególne osiągnięcia. Ustanowiony zostanie także Dzień Opiekunki i Opiekuna Małego Dziecka, obchodzony 4 kwietnia.

To jeszcze nie koniec procesu

Przepisy mają być kolejnym etapem reformy opieki nad najmłodszymi. Po wcześniejszym zwiększeniu liczby miejsc w żłobkach, rząd chce teraz skupić się na jakości świadczonej opieki. Nowelizacja przewiduje także rozwój bardziej elastycznych form opieki, które mają ułatwić ich tworzenie, zwłaszcza w mniejszych gminach.