Kolosalna zmiana w Google Play. Dotknie wszystkich użytkowników

Zmiany w Google Play

Google zapowiedział, że od tego dnia twórcy aplikacji mobilnych będą mogli korzystać z innych, także zewnętrznych systemów płatności. To powinno dać deweloperom szersze możliwości, co nie oznacza, że w takim wypadku ominą opłat. Nadal Google będzie zarabiać, nawet jeśli sprzedaż odbędzie się przy użyciu zewnętrznych płatności.