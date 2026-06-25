Aplikacje

Kolosalna zmiana w Google Play. Dotknie wszystkich użytkowników

Google wprowadza kolosalną zmianę w Sklepie Play, i to już od przyszłego tygodnia. Także w Europie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:59
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Kolosalna zmiana w Google Play. Dotknie wszystkich użytkowników
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Już 30 lipca użytkownicy Androida w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych zobaczą duże zmiany w Google Play. Chodzi o płatności.

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Zmiany w Google Play

Google zapowiedział, że od tego dnia twórcy aplikacji mobilnych będą mogli korzystać z innych, także zewnętrznych systemów płatności. To powinno dać deweloperom szersze możliwości, co nie oznacza, że w takim wypadku ominą opłat. Nadal Google będzie zarabiać, nawet jeśli sprzedaż odbędzie się przy użyciu zewnętrznych płatności.

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Przy okazji Google zmienia też wysokość opłat. Do pierwszego miliona dolarów rocznych zarobków deweloperzy będą płacić do 10 proc. Jeśli przekroczą ten próg, to wysokość opłaty będzie uzależniona od rodzaju transakcji i użytkownika. Wyniosą one:

  • 10 proc. dla automatycznie odnawianych subskrypcji
  • 15 proc. dla innych transakcji nowych użytkowników (pierwsza instalacji lub aktualizacja aplikacji nastąpi po 30 czerwca)
  • do 20 proc. dla innych transakcji istniejących użytkowników (pierwsza instalacja lub aktualizacja aplikacji nastąpi przed 30 czerwca)
Kolosalna zmiana w Google Play. Dotknie wszystkich użytkowników

Za transakcje korzystające z systemu rozliczeniowego Google Play obowiązuje dodatkowa opłata rozliczeniowa. W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym opłata rozliczeniowa jest ustalana na poziomie 5%. Wkrótce ogłosimy szczegóły opłat rozliczeniowych dla innych rynków. Dla transakcji realizowanych przez alternatywne rozliczenia lub zewnętrzne linki internetowe opłata rozliczeniowa nie obowiązuje.

poinformował Google.
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Źródła zdjęć: Stockinq / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Google