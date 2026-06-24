Gry

Ceny GTA 6 oficjalnie. Nie jest źle

Rockstar Games ujawniło oficjalne ceny GTA 6. Nie jest tak źle, jak się zapowiadało. Kwoty są raczej standardowe.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:43
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ceny GTA 6 oficjalnie. Nie jest źle
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Wszystko stało się już jasne. Rockstar Games spuściło zasłonę milczenia i ujawniło oficjalne ceny GTA 6. Wcześniejsze doniesienia okazały się przesadzone. Ceny nie są tak wysokie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ceny GTA 6

Podstawowa wersja GTA 6 została wyceniona na 79,99 dolarów, czyli w Polsce powinno się to przełożyć na 319-339 zł. Jak za nową i prawdopodobnie ogromną, a do tego świetną grę (miejmy nadzieję), nie brzmi to źle. Plotki o cenie aż 100 dolarów okazały się nieprawdziwe, a przynajmniej częściowo.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Suplement na koncentracje OLIMP Platinum Ginseng 550 Sport Edition (60 kapsułek)
Suplement na koncentracje OLIMP Platinum Ginseng 550 Sport Edition (60 kapsułek)
0 zł
24.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 24.99 zł
Kask rowerowy LAZER Compact DLX Żółty MTB z lampką (rozmiar 54-61)
Kask rowerowy LAZER Compact DLX Żółty MTB z lampką (rozmiar 54-61)
0 zł
169.97 zł - najniższa cena
Kup teraz 169.97 zł
Herbata owocowa w saszetkach LOYD Owoce leśne (20 sztuk)
Herbata owocowa w saszetkach LOYD Owoce leśne (20 sztuk)
0 zł
7.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 7.99 zł
Advertisement

Za GTA 6 możemy zapłacić aż 99,99 dolarów, ale pod warunkiem wybrania wersji Ultimate Edition. Dostępne będą zarówno wydania cyfrowe, jak i fizyczne, chociaż w tych drugich nie znajdziemy płyty, a jedynie kod do aktywacji na danej konsoli. Dlatego też do sprzedaży trafią one już 12 listopada, czyli tydzień przed oficjalną premierą. 

Ceny GTA 6 oficjalnie. Nie jest źle

Za pre-order gracze mogą liczyć na kilka kosmetycznych dodatków, w tym: samochód '55 Vapid Stainer oraz stroje i fruzyury. Ultimate Edition to jeszcze więcej dodatków, w tym: auto '95 Grotti Cheetach, rewolwery Hawk & Little, skórki do broni Giradi ES9 i Klose K17, różnego rodzaju ubiory, elementy kosmetyczne (np. tatuaże), modyfikacje i dodatkowe pojazdy, w tym motocykl oraz buggy.

Rockstar Games potwierdziło też, że przedsprzedaż ruszy już jutro, czyli 25 czerwca. Gra wyjdzie na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Premiera 19 listopada.

Image
telepolis
Rockstar Games GTA 6 GTA VI GTA 6 cena premiera GTA 6 GTA VI cena GTA 6 ceny
Źródła zdjęć: Rockstar Games
Źródła tekstu: Rockstar Games