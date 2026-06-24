Ceny GTA 6 oficjalnie. Nie jest źle
Rockstar Games ujawniło oficjalne ceny GTA 6. Nie jest tak źle, jak się zapowiadało. Kwoty są raczej standardowe.
Wszystko stało się już jasne. Rockstar Games spuściło zasłonę milczenia i ujawniło oficjalne ceny GTA 6. Wcześniejsze doniesienia okazały się przesadzone. Ceny nie są tak wysokie.
Ceny GTA 6
Podstawowa wersja GTA 6 została wyceniona na 79,99 dolarów, czyli w Polsce powinno się to przełożyć na 319-339 zł. Jak za nową i prawdopodobnie ogromną, a do tego świetną grę (miejmy nadzieję), nie brzmi to źle. Plotki o cenie aż 100 dolarów okazały się nieprawdziwe, a przynajmniej częściowo.
Za GTA 6 możemy zapłacić aż 99,99 dolarów, ale pod warunkiem wybrania wersji Ultimate Edition. Dostępne będą zarówno wydania cyfrowe, jak i fizyczne, chociaż w tych drugich nie znajdziemy płyty, a jedynie kod do aktywacji na danej konsoli. Dlatego też do sprzedaży trafią one już 12 listopada, czyli tydzień przed oficjalną premierą.
Za pre-order gracze mogą liczyć na kilka kosmetycznych dodatków, w tym: samochód '55 Vapid Stainer oraz stroje i fruzyury. Ultimate Edition to jeszcze więcej dodatków, w tym: auto '95 Grotti Cheetach, rewolwery Hawk & Little, skórki do broni Giradi ES9 i Klose K17, różnego rodzaju ubiory, elementy kosmetyczne (np. tatuaże), modyfikacje i dodatkowe pojazdy, w tym motocykl oraz buggy.
Rockstar Games potwierdziło też, że przedsprzedaż ruszy już jutro, czyli 25 czerwca. Gra wyjdzie na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Premiera 19 listopada.