Ceny GTA 6 oficjalnie. Nie jest źle

Wszystko stało się już jasne. Rockstar Games spuściło zasłonę milczenia i ujawniło oficjalne ceny GTA 6. Wcześniejsze doniesienia okazały się przesadzone. Ceny nie są tak wysokie.

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Ceny GTA 6

Podstawowa wersja GTA 6 została wyceniona na 79,99 dolarów, czyli w Polsce powinno się to przełożyć na 319-339 zł. Jak za nową i prawdopodobnie ogromną, a do tego świetną grę (miejmy nadzieję), nie brzmi to źle. Plotki o cenie aż 100 dolarów okazały się nieprawdziwe, a przynajmniej częściowo.

Za GTA 6 możemy zapłacić aż 99,99 dolarów, ale pod warunkiem wybrania wersji Ultimate Edition. Dostępne będą zarówno wydania cyfrowe, jak i fizyczne, chociaż w tych drugich nie znajdziemy płyty, a jedynie kod do aktywacji na danej konsoli. Dlatego też do sprzedaży trafią one już 12 listopada, czyli tydzień przed oficjalną premierą.

Za pre-order gracze mogą liczyć na kilka kosmetycznych dodatków, w tym: samochód '55 Vapid Stainer oraz stroje i fruzyury. Ultimate Edition to jeszcze więcej dodatków, w tym: auto '95 Grotti Cheetach, rewolwery Hawk & Little, skórki do broni Giradi ES9 i Klose K17, różnego rodzaju ubiory, elementy kosmetyczne (np. tatuaże), modyfikacje i dodatkowe pojazdy, w tym motocykl oraz buggy.