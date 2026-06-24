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Koniec epoki. To może być ostatni Samsung Galaxy Z Flip

Wielkimi krokami zbliża się premiera nowych składanych smartfonów Samsunga. Nadchodzący Galaxy Z Flip 8 zapowiada się dość ciekawie, ale też słodko-gorzko.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 21:12
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Koniec epoki. To może być ostatni Samsung Galaxy Z Flip
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Koniec legendarnej serii?

Informacje płynące z łańcucha dostaw nie pozostawiają złudzeń. W fabrykach nie pojawiły się dotąd żadne plany dotyczące produkcji modelu Galaxy Z Flip9. Samsung uważa podobno, że obecny design osiągnął swój szczyt i producent nie ma już pomysłu na jego sensowne ulepszanie.

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Dla fanów kompaktowych składaków to z pewnością smutna wiadomość. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, Galaxy Z Flip8, który zadebiutuje już w przyszłym miesiącu obok modeli Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Fold 8Ultra, ostatecznie zakończy pewną epokę na rynku mobilnym.

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Wielki powrót Snapdragona

Ubiegłoroczny Galaxy Z Flip7 trafił na wszystkie rynki wyłącznie z układem Exynos 2500. Część użytkowników narzekała z tego powodu na przegrzewanie się i sporadyczne spadki wydajności urządzenia. W tym roku koreański producent zmienia strategię i wraca do podziału procesorów w zależności od regionu dystrybucji.

Koniec epoki. To może być ostatni Samsung Galaxy Z Flip

Według znanego informatora, posługującego się pseudonimem Ice Universe, modele na rynek chiński oraz amerykański otrzymają z powrotem układ ze stajni Qualcomm. Będzie to najpewniej potężny Snapdragon 8 Elite Gen 5. Reszta świata, zgodnie z tradycją, prawdopodobnie dostanie autorskiego Exynosa 2600.

To dość zaskakująca decyzja. Przecież Exynos 2600, znany z tegorocznych modeli Galaxy S26 oraz Galaxy S26+, to pierwszy na świecie mobilny chip w litografii 2 nm, który w testach wyprzedzał konkurencję. Częściowy powrót do układów Snapdragon sugeruje jednak, że Samsung wciąż nie ma absolutnego zaufania do własnych procesorów, jeśli chodzi o utrzymanie odpowiedniego komfortu pracy w specyficznych, składanych konstrukcjach.

Koniec epoki. To może być ostatni Samsung Galaxy Z Flip

Znamy wersje kolorystyczne

Ice Universe zdradził również, w jakich barwach zadebiutują w przyszłym miesiącu nowe urządzenia. Samsung Galaxy Z Flip8 trafi do sklepów w kolorach Cream, Graphite, Mint oraz Pink. Z kolei jego większy brat, Galaxy Z Fold8, otrzyma obudowy w wersjach Cream, Graphite, Lavender i Pistachio.

Nie zabraknie też najdroższego i najbardziej zaawansowanego wariantu z serii, czyli Galaxy Z Fold8 Ultra. W tym przypadku paleta barw będzie nieco bardziej stonowana. Najbardziej wymagający klienci wybiorą spośród kolorów Cream, Graphite, Green Shadow oraz Violet Shadow.

Samsung Galaxy Z Flip7
3 opinii
Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Flip7
3 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.3 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4300mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
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Samsung Galaxy Z Flip7 FE
6 opinii
Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Samsung Galaxy Z Flip7 FE
6 opinii
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 3.2 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
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telepolis
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Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Ice Universe / X, Phone Arena