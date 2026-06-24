Koniec epoki. To może być ostatni Samsung Galaxy Z Flip

Koniec legendarnej serii?

Informacje płynące z łańcucha dostaw nie pozostawiają złudzeń. W fabrykach nie pojawiły się dotąd żadne plany dotyczące produkcji modelu Galaxy Z Flip9. Samsung uważa podobno, że obecny design osiągnął swój szczyt i producent nie ma już pomysłu na jego sensowne ulepszanie.

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Dla fanów kompaktowych składaków to z pewnością smutna wiadomość. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, Galaxy Z Flip8, który zadebiutuje już w przyszłym miesiącu obok modeli Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Fold 8Ultra, ostatecznie zakończy pewną epokę na rynku mobilnym.

Wielki powrót Snapdragona

Ubiegłoroczny Galaxy Z Flip7 trafił na wszystkie rynki wyłącznie z układem Exynos 2500. Część użytkowników narzekała z tego powodu na przegrzewanie się i sporadyczne spadki wydajności urządzenia. W tym roku koreański producent zmienia strategię i wraca do podziału procesorów w zależności od regionu dystrybucji.

Według znanego informatora, posługującego się pseudonimem Ice Universe, modele na rynek chiński oraz amerykański otrzymają z powrotem układ ze stajni Qualcomm. Będzie to najpewniej potężny Snapdragon 8 Elite Gen 5. Reszta świata, zgodnie z tradycją, prawdopodobnie dostanie autorskiego Exynosa 2600.

To dość zaskakująca decyzja. Przecież Exynos 2600, znany z tegorocznych modeli Galaxy S26 oraz Galaxy S26+, to pierwszy na świecie mobilny chip w litografii 2 nm, który w testach wyprzedzał konkurencję. Częściowy powrót do układów Snapdragon sugeruje jednak, że Samsung wciąż nie ma absolutnego zaufania do własnych procesorów, jeśli chodzi o utrzymanie odpowiedniego komfortu pracy w specyficznych, składanych konstrukcjach.

Znamy wersje kolorystyczne

Ice Universe zdradził również, w jakich barwach zadebiutują w przyszłym miesiącu nowe urządzenia. Samsung Galaxy Z Flip8 trafi do sklepów w kolorach Cream, Graphite, Mint oraz Pink. Z kolei jego większy brat, Galaxy Z Fold8, otrzyma obudowy w wersjach Cream, Graphite, Lavender i Pistachio.

Nie zabraknie też najdroższego i najbardziej zaawansowanego wariantu z serii, czyli Galaxy Z Fold8 Ultra. W tym przypadku paleta barw będzie nieco bardziej stonowana. Najbardziej wymagający klienci wybiorą spośród kolorów Cream, Graphite, Green Shadow oraz Violet Shadow.

Samsung Galaxy Z Flip7 3 opinii Samsung Galaxy Z Flip7 3 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.3 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4300mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej