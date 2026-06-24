ASUS uspokaja. Podwyżki elektroniki w końcu wyhamowują

ASUS szykuje kolejne podwyżki cen, ale tym razem skala zmian ma być znacznie łagodniejsza niż na początku roku. Po 30% wzroście cen wprowadzonym pod koniec pierwszego kwartału na Tajwanie, a następnie stopniowo także na innych rynkach, producent spodziewa się teraz jednocyfrowych wzrostów w trzecim kwartale 2026.

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Obniżki? Nic z tego. Może w przyszłym roku

Wcześniejsza decyzja ASUSa była tłumaczona przede wszystkim sytuacją na rynku komponentów. Yi-Hsiang Liao, dyrektor generalny Joint Technology Systems Division, wskazywał wtedy na bardzo wysokie ceny pamięci DRAM i nośników SSD, a także ograniczoną dostępność procesorów. Innymi słowy drożały elementy, bez których nie da się złożyć współczesnego komputera, więc producenci przerzucali część kosztów na klientów.

Według tajwańskich mediów sytuacja zaczyna się jednak uspokajać. ASUS zakłada, że w trzecim kwartale ceny komputerów wzrosną już "tylko o kilka %, a nie o kilkadziesiąt %". Dla konsumentów to nadal zła wiadomość, bo sprzęt nie tanieje, ale dla całej branży PC może to być pierwszy sygnał, że najgorsza fala podwyżek jest już za nami.