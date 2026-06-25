Sprzęt

Steam Deck 2 coraz bliżej, ale jest jeden problem

Premiera Steam Machine wywołała spore emocje. Przy okazji wiele osób zaczęło się zastanawiać, co z kolejnym modelem Steam Decka. Inżynier Valve przyznał, że ten jest coraz bliżej.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:38
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Steam Deck 2 coraz bliżej, ale jest jeden problem
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Premiera Steam Machine spotkała się z mieszanymi odczuciami. Komputery są dość drogie i z naszych wyliczeń wynika, że samemu można zbudować desktopa tańszego i wydajniejszego. Czy lepszego? To już kwestia dyskusyjna, bo wszystko zależy od tego, co jest dla danej osoby priorytetem.

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Jednak Steam Machine to nie jedyny sprzęt Valve. Jest jeszcze Steam Deck, który ma już ponad 4 lata. Kiedy wyjdzie nowy model? Rąbka tajemnicy uchylił Pierre-Loup Griffais, czyli główny inżynier Valve.

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Kiedy Steam Deck 2?

Pierre-Loup Griffais już w listopadzie zeszłego roku mówił on, że Valve doskonale wie, jak ma wyglądać nowa wersja konsoli. Jednak od tamtego czasu praktycznie milczał. To zmieniło się teraz, przy okazji premiery Steam Machine. Inżynier udzielił wywiadu IGN, w którym odniósł się do Steam Decka 2.

Griffais w rozmowie z IGN przyznał, że Steam Deck 2 jest bliżej niż kiedykolwiek, ale prace jeszcze nie zostały zakończone. Najważniejszą kwestią pozostaje układ, który zostanie zastosowany w urządzeniu. Chociaż na rynek trafił już między innymi Intel Arc G3, który jest dość potężny, to nadal nie przekonuje on Valve.

Powiedziałbym, że nowe procesory, które pojawiają się na rynku, nadal mieszczą się w przedziałach mocy, które nie do końca odpowiadają segmentowi, jakiego oczekiwałoby się od prawdziwego urządzenia przenośnego. Myślę, że wiele z nich to raczej procesory z niższej półki przeznaczone do laptopów lub urządzeń o podobnej obudowie, które są następnie dostosowywane do urządzeń przenośnych i być może nie zapewniają tego kompromisu, jaki sami byśmy wybrali, jeśli chodzi o zużycie energii, dłuższą żywotność baterii i tym podobne kwestie.

powiedział Griffais.

Wygląda na to, że są już na rynku układy, które są w stanie zapewnić odpowiednią wydajność dla Steam Decka 2, ale wciąż mają braki pod kątem zużycia energii czy kultury pracy. Poza tym nie można też zapomnieć, że wciąż trwa kryzys na rynku pamięci, więc na konsolę prawdopodobnie poczekamy aż do jego zakończenia.

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telepolis
Valve Steam Deck SteamOS Steam Deck 2 steam deck 2 data premiery
Źródła zdjęć: Mr.Mikla / Shutterstock.com
Źródła tekstu: IGN