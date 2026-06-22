Nowe science fiction od Apple TV na szczycie hitów już po pierwszym dniu

Widzowie kochają seriale o kosmitach

Można było przypuszczać, że "Sugar" stanie się hitem, ale nikt nie przewidywał, że aż tak szybko wystrzeli w rankingach oglądalnościowych. Jak widać, Apple TV mocno tkwi na pozycji lidera produkcji science fiction. Sukces platformy napędzają takie seriale jak "Silos", "Rozdzielenie", "Pluribus" i "For All Mankind". W miniony weekend do tych pozycji dołączył drugi sezon "Sugar", który otrzymał nominację do nagrody Emmy dla operatora Richarda Rutkowskiego.

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"Sugar" idzie jak burza

Drugi sezon "Sugar" zajął już 3. miejsce na liście 10 najlepszych tytułów Apple TV w USA. Wyprzedziły go jedynie: genialny thriller "Przylądek strachu" oraz przełomowa komedię "Wdowia zatoka". Jest to dość nieoczekiwane, bowiem premiera (19 czerwca) "Sugar" wpisuje się w okres, kiedy powracające produkcje streamingowe zazwyczaj tracą na popularności. Tymczasem, serial stworzony przez Marka Protosevicha, udowadnia, że wcale tak być nie musi. Jak widać, Collin Farrell, wcielający się w prywatnego detektywa (kosmitę), Johna Sugar'a, umie porwać tłumy widzów.

W obsadzie, widzimy wielu nowych aktorów, bowiem tak to już bywa, przy tego typu produkcjach. Zagadka zostaje rozwiązana, a wraz z nią znika wielu aktorów drugoplanowych. Dzięki temu, widzowie otrzymują nową, świeżutką dawkę akcji.