Popularna krakowska aplikacja przestanie działać. Padła konkretna data
Jeszcze tylko dwa miesiące, a popularna wśród mieszkańców Krakowa aplikacja Karty Krakowskiej zostanie wygaszona. Oznacza to, że przestanie ona funkcjonować jako nośnik uprawnień Karty Krakowskiej. Ale bez obaw - mieszkańcy nie zostaną na lodzie, aplikację zastąpi coś innego.
Czy Karta Krakowska przestanie działać?
Karta Krakowska to nic innego, jak miejski program lojalnościowy, skierowany do mieszkańców Krakowa. Umożliwia on korzystanie z wielu zniżek, ofert programu oraz różnych preferencji w ramach usług miejskich. Najważniejszym jej elementem są, bez wątpienia, tańsze bilety okresowe na komunikację miejską. Program ten obejmuje osoby mieszkające w Krakowie, oraz wszystkie te, które rozliczają tu podatek dochodowy. Status karty może być przypisany do różnych nośników - plastikowej wersji oraz mobilnej. Aplikacja o której mowa, będzie działała już tylko do 10 sierpnia. Nie oznacza to wcale, że sama Karta zostanie zlikwidowana. Wszystkie uprawnienia i zniżki oraz dostęp do biletów okresowych mają pozostać bez zmian. A dotychczasową aplikację ma zastąpić nowa - mKraków.
mKraków zastąpi aplikację Krakowskiej Karty
Wszystkie funkcje wygaszanej aplikacji, przejmie nowa - mKraków. To właśnie w niej użytkownicy będą mogli aktywować od nowa usługę Krakowskiej Karty i korzystać z jej mobilnej wersji. Miasto zachęca, aby nie odkładać instalacji nowej aplikacji na ostatnią chwilę.
Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play oraz App Store. Po instalacji należy zalogować się tymi samymi danymi, co w starej aplikacji. Następnie, aktywować usługę i potwierdzić dane za pomocą SMS. Nowa aplikacja będzie oferowała więcej usług: dojdą usługi parkowania, rozkład komunikacji miejskiej, aktualności oraz wiele innych.