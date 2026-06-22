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Popularna krakowska aplikacja przestanie działać. Padła konkretna data

Jeszcze tylko dwa miesiące, a popularna wśród mieszkańców Krakowa aplikacja Karty Krakowskiej zostanie wygaszona. Oznacza to, że przestanie ona funkcjonować jako nośnik uprawnień Karty Krakowskiej. Ale bez obaw - mieszkańcy nie zostaną na lodzie, aplikację zastąpi coś innego.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:25
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Popularna krakowska aplikacja przestanie działać. Padła konkretna data
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Czy Karta Krakowska przestanie działać?

Karta Krakowska to nic innego, jak miejski program lojalnościowy, skierowany do mieszkańców Krakowa. Umożliwia on korzystanie z wielu zniżek, ofert programu oraz różnych preferencji w ramach usług miejskich. Najważniejszym jej elementem są, bez wątpienia, tańsze bilety okresowe na komunikację miejską. Program ten obejmuje osoby mieszkające w Krakowie, oraz wszystkie te, które rozliczają tu podatek dochodowy. Status karty może być przypisany do różnych nośników - plastikowej wersji oraz mobilnej. Aplikacja o której mowa, będzie działała już tylko do 10 sierpnia. Nie oznacza to wcale, że sama Karta zostanie zlikwidowana. Wszystkie uprawnienia i zniżki oraz dostęp do biletów okresowych mają pozostać bez zmian. A dotychczasową aplikację ma zastąpić nowa - mKraków. 

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mKraków zastąpi aplikację Krakowskiej Karty

Wszystkie funkcje wygaszanej aplikacji, przejmie nowa - mKraków. To właśnie w niej użytkownicy będą mogli aktywować od nowa usługę Krakowskiej Karty i korzystać z jej mobilnej wersji. Miasto zachęca, aby nie odkładać instalacji nowej aplikacji na ostatnią chwilę. 

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Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play oraz App Store. Po instalacji należy zalogować się tymi samymi danymi, co w starej aplikacji. Następnie, aktywować usługę i potwierdzić dane za pomocą SMS. Nowa aplikacja będzie oferowała więcej usług: dojdą usługi parkowania, rozkład komunikacji miejskiej, aktualności oraz wiele innych. 

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Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: krknews.pl