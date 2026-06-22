Popularna krakowska aplikacja przestanie działać. Padła konkretna data

Czy Karta Krakowska przestanie działać?

Karta Krakowska to nic innego, jak miejski program lojalnościowy, skierowany do mieszkańców Krakowa. Umożliwia on korzystanie z wielu zniżek, ofert programu oraz różnych preferencji w ramach usług miejskich. Najważniejszym jej elementem są, bez wątpienia, tańsze bilety okresowe na komunikację miejską. Program ten obejmuje osoby mieszkające w Krakowie, oraz wszystkie te, które rozliczają tu podatek dochodowy. Status karty może być przypisany do różnych nośników - plastikowej wersji oraz mobilnej. Aplikacja o której mowa, będzie działała już tylko do 10 sierpnia. Nie oznacza to wcale, że sama Karta zostanie zlikwidowana. Wszystkie uprawnienia i zniżki oraz dostęp do biletów okresowych mają pozostać bez zmian. A dotychczasową aplikację ma zastąpić nowa - mKraków.