Fintech

mBank wprowadza darmowe benefity. Można korzystać do 30 września

mBank przygotował niespodziankę dla użytkowników korporacyjnych kart Visa. Od 19 czerwca mogą oni korzystać z nowych benefitów, które są całkowicie bezpłatne. Idealne na wakacje i wzmożony czas podróżowania. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:15
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
mBank wprowadza darmowe benefity. Można korzystać do 30 września
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

mBank umila życie korzystającym z korporacyjnych kart Visa

Bank w najnowszym komunikacie, opublikowanym na stronie internetowej, poinformował klientów korporacyjnych o nowych benefitach, które im przysługują z racji posiadania kart. Pierwszą nowością jest korzystanie z Fast Tracka. Posiadacze kart Visa będą mogli już od 19 czerwca ominąć kolejki i przyspieszyć swoją podróż samolotem. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Fast Track zapewni im szybkie przejście przez kontrolę bezpieczeństwa na największych lotniskach w Polsce: Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu oraz Poznaniu. Aby skorzystać z tego przywileju, wystarczy zarejestrować kartę Visa Benefit Program i wybrać ofertę Fast Track dla mBanku.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Razr 70 5G 8/256GB 6.9" 120Hz Zielony
Smartfon MOTOROLA Razr 70 5G 8/256GB 6.9" 120Hz Zielony
0 zł
3399 zł - najniższa cena
Kup teraz 3399 zł
Smartfon OPPO Reno 15 Pro 5G 12/512GB 6.32" 120Hz Brązowy
Smartfon OPPO Reno 15 Pro 5G 12/512GB 6.32" 120Hz Brązowy
0 zł
3299 zł - najniższa cena
Kup teraz 3299 zł
Smartfon OPPO A6 Pro 5G 8/256GB 6.57" 120Hz Srebrny
Smartfon OPPO A6 Pro 5G 8/256GB 6.57" 120Hz Srebrny
0 zł
1199 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199 zł
Advertisement

Kto może skorzystać z tej usługi?

Bank informuje, że oferta ta została przygotowana z myślą o użytkownikach kart Visa Business Gold oraz Visa Business Platynowa. Wszyscy posiadacze mogą skorzystać z usługi aż 4 razy, w terminie od 19 czerwca do 30 września 2026 roku. 

Visa SmartDelay - co to takiego?

Drugą nowością w ofercie mBanku jest oferta Visa SmartDelay. To przydatna opcja w przypadku, kiedy lot się opóźnia. Dzięki usłudze Visa SmartDelay, w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu, użytkownik może liczyć na dostęp do komfortowych saloników lotniskowych, dostanie posiłki w czasie oczekiwania oraz zostanie mu zapewnione bezpłatne Wi-Fi oraz możliwość skorzystania ze stacji ładowania urządzeń. Ale to nie koniec benefitów, w ramach usługi AirRefund, klient mBanku będzie mógł się ubiegać o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot. Co więcej, z usługi tej można skorzystać wraz z jedną osobą towarzyszącą. 

Więcej szczegółów na temat benefitów dla klientów korporacyjnych, znajdziecie na stronie banku. Warto się zapoznać, bowiem oferta jest ograniczona czasowo i wygasa z końcem września. 

Głośnik Bluetooth Bose
Image
telepolis
banki mbank dla firm mBank promocja mBank komunikat mBank karta
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: mBank