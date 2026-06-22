mBank wprowadza darmowe benefity. Można korzystać do 30 września

mBank umila życie korzystającym z korporacyjnych kart Visa

Bank w najnowszym komunikacie, opublikowanym na stronie internetowej, poinformował klientów korporacyjnych o nowych benefitach, które im przysługują z racji posiadania kart. Pierwszą nowością jest korzystanie z Fast Tracka. Posiadacze kart Visa będą mogli już od 19 czerwca ominąć kolejki i przyspieszyć swoją podróż samolotem.

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Fast Track zapewni im szybkie przejście przez kontrolę bezpieczeństwa na największych lotniskach w Polsce: Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu oraz Poznaniu. Aby skorzystać z tego przywileju, wystarczy zarejestrować kartę Visa Benefit Program i wybrać ofertę Fast Track dla mBanku.

Kto może skorzystać z tej usługi?

Bank informuje, że oferta ta została przygotowana z myślą o użytkownikach kart Visa Business Gold oraz Visa Business Platynowa. Wszyscy posiadacze mogą skorzystać z usługi aż 4 razy, w terminie od 19 czerwca do 30 września 2026 roku.

Visa SmartDelay - co to takiego?

Drugą nowością w ofercie mBanku jest oferta Visa SmartDelay. To przydatna opcja w przypadku, kiedy lot się opóźnia. Dzięki usłudze Visa SmartDelay, w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu, użytkownik może liczyć na dostęp do komfortowych saloników lotniskowych, dostanie posiłki w czasie oczekiwania oraz zostanie mu zapewnione bezpłatne Wi-Fi oraz możliwość skorzystania ze stacji ładowania urządzeń. Ale to nie koniec benefitów, w ramach usługi AirRefund, klient mBanku będzie mógł się ubiegać o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot. Co więcej, z usługi tej można skorzystać wraz z jedną osobą towarzyszącą.