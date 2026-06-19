Netflix szykuje niezłe fantasy. Łowca duchów czy koreański Wiedźmin?
Netflix szykuje dla swoich widzów wielką koreańską premierę. Zabierze nas w przyprawiającą o ciarki, podróż fantasy prosto do zaczarowanego zamku. Fani "Wiedźmina" i wszystkich produkcji o duchach, powinni być zachwyceni. Premiera zapowiedziana na 17 lipca 2026 roku.
Pałac Wschodni - premiera na Netflixie
Netflix już od jakiegoś czasu wrzuca do swojej oferty koreańskie produkcje. I nic w tym, dziwnego, seriale z Azji, już od dłuższego czasu, cieszą się szczególnym powodzeniem na platformie. Wystarczy jako przykład podać "Squid Game" lub "Wielka powódź". Jednym z najciekawszych projektów, jest właśnie "Pałac Wschodni", wielkie widowisko fantasy, które łączy w sobie elementy horroru i historycznej intrygi. Serial ma jedno zadanie - ma zabrać widzów do królewskiego pałacu, pełnego duchów, klątw i tajemnic. Główny bohater to nikt inny, jak współczesny Wiedźmin, czy też łowca duchów. W związku z czym, niejedno wydarzenie wbije nas w fotel. Jest na co czekać. Całość zapowiada się genialnie. Wystarczy zobaczyć zwiastun.
Koreańska wersja Wiedźmina?
Wiedźmin to słowo klucz, a jeśli już pojawia się w pierwszych recenzjach, to dla nas jasny sygnał, że produkcja może być dobra. Akcja serialu kręci się wokół Gu Cheona, mężczyzny, który posiada moc poruszania się między światem żywych, a światem duchów. Jego losy zostają splecione z losami służącej Saeng Gang. Na rozkaz króla, oboje muszą zacząć śledztwo w sprawie tajemniczych wydarzeń, jakie mają miejsce w pałacu.
Mężczyzna odwiedzający zaświaty i dwórka słysząca głosy zmarłych zostają wezwani przez króla do Pałacu Wschodniego — czy uda im się rozwiązać jego mroczne tajemnice?
Czy im się to uda? O tym przekonamy się już 17 lipca 2026, kiedy to zapowiedziano premierę serialu.