Netflix szykuje niezłe fantasy. Łowca duchów czy koreański Wiedźmin?

Pałac Wschodni - premiera na Netflixie

Netflix już od jakiegoś czasu wrzuca do swojej oferty koreańskie produkcje. I nic w tym, dziwnego, seriale z Azji, już od dłuższego czasu, cieszą się szczególnym powodzeniem na platformie. Wystarczy jako przykład podać "Squid Game" lub "Wielka powódź". Jednym z najciekawszych projektów, jest właśnie "Pałac Wschodni", wielkie widowisko fantasy, które łączy w sobie elementy horroru i historycznej intrygi. Serial ma jedno zadanie - ma zabrać widzów do królewskiego pałacu, pełnego duchów, klątw i tajemnic. Główny bohater to nikt inny, jak współczesny Wiedźmin, czy też łowca duchów. W związku z czym, niejedno wydarzenie wbije nas w fotel. Jest na co czekać. Całość zapowiada się genialnie. Wystarczy zobaczyć zwiastun.