Najlepszy thriller 2026? Dziś premiera, której nie warto przegapić

Przylądek strachu po raz kolejny zapiera dech. Jest petardą

Apple TV to nie tylko mocne seriale z kategorii science fiction. Platforma równie chętnie sięga po thrillery i to od razu te najbardziej przerażające. Mowa o adaptacji książki, która na ekrany była już przekładana dwa razy - w 1962 roku oraz w 1991. Druga adaptacja “Przylądka strachu” to dzieło wybitnego Martina Scorsese.

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Nic też dziwnego, że to właśnie Martin Scorsese wziął się za produkcję najnowszego serialu Apple TV, o tym samym tytule. Jak mu poszło? Okazuje się, że chyba lepiej być nie mogło. Pierwsze opinie zza oceanu są naprawdę zachęcające. Mamy tu wszystko, czego trzeba, a obsadzenie w głównych rolach Javiera Bardema i Amy Adams to był strzał w dziesiątkę.

Już jakiś czas temu pisaliśmy o zapowiedzi, że Javier Bardem dręczy Amy Adams. I robi to naprawdę podręcznikowo.

“Przylądek strachu” Apple TV opowiada historię szczęśliwej pary prawników, których życie wywraca się do góry nogami, w momencie, kiedy pewien morderca wychodzi z więzienia. W rolę czarnego charakteru wciela się Javier Bardem, który wydaje się być doskonałym następcą Roberta DeNiro z filmu z 1991 roku. Aktor poradził sobie z nowym wcieleniem nawet bardziej niż dobrze. Przynajmniej, zdaniem krytyków.

I choć, z pewnością, znajdą się i tacy, którym serial nie przypadnie do gustu, to jednak jest to thriller, po którego warto sięgnąć, jeśli tylko lubimy filmy przyprawiające o lekki dreszczyk emocji i gęsią skórkę. Apple TV po raz kolejny udowodnił, że ma dobrą rękę do seriali.

Nowa wersja ma premierę dzisiaj, w piątek, 5 czerwca 2026 i przedstawia historię rodziny, która w przeszłości wygrała w sądzie, w przerażającej walce o przetrwanie.