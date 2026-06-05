Najlepszy thriller 2026? Dziś premiera, której nie warto przegapić
Niektóre thrillery mają to do siebie, że miażdżą widzów od pierwszego wejrzenia. Okazuje się, że "Przylądek strachu" należy dokładnie do tej grupy. Za mało powiedzieć, że zostawia widzów dosłownie bez tchu. I to momentami.
Przylądek strachu po raz kolejny zapiera dech. Jest petardą
Apple TV to nie tylko mocne seriale z kategorii science fiction. Platforma równie chętnie sięga po thrillery i to od razu te najbardziej przerażające. Mowa o adaptacji książki, która na ekrany była już przekładana dwa razy - w 1962 roku oraz w 1991. Druga adaptacja “Przylądka strachu” to dzieło wybitnego Martina Scorsese.
Nic też dziwnego, że to właśnie Martin Scorsese wziął się za produkcję najnowszego serialu Apple TV, o tym samym tytule. Jak mu poszło? Okazuje się, że chyba lepiej być nie mogło. Pierwsze opinie zza oceanu są naprawdę zachęcające. Mamy tu wszystko, czego trzeba, a obsadzenie w głównych rolach Javiera Bardema i Amy Adams to był strzał w dziesiątkę.
Już jakiś czas temu pisaliśmy o zapowiedzi, że Javier Bardem dręczy Amy Adams. I robi to naprawdę podręcznikowo.
“Przylądek strachu” Apple TV opowiada historię szczęśliwej pary prawników, których życie wywraca się do góry nogami, w momencie, kiedy pewien morderca wychodzi z więzienia. W rolę czarnego charakteru wciela się Javier Bardem, który wydaje się być doskonałym następcą Roberta DeNiro z filmu z 1991 roku. Aktor poradził sobie z nowym wcieleniem nawet bardziej niż dobrze. Przynajmniej, zdaniem krytyków.
I choć, z pewnością, znajdą się i tacy, którym serial nie przypadnie do gustu, to jednak jest to thriller, po którego warto sięgnąć, jeśli tylko lubimy filmy przyprawiające o lekki dreszczyk emocji i gęsią skórkę. Apple TV po raz kolejny udowodnił, że ma dobrą rękę do seriali.
Nowa wersja ma premierę dzisiaj, w piątek, 5 czerwca 2026 i przedstawia historię rodziny, która w przeszłości wygrała w sądzie, w przerażającej walce o przetrwanie.
Pierwsze dwa odcinki zobaczymy na Apple TV już 5 czerwca 2026, a kolejne będą emitowane w każdy piątek, aż do 31 lipca 2026 roku.