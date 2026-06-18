Disney+ traci ważne funkcje. Płać tyle samo za mniej
Disney+ wyłącza w kilku europejskich krajach, w tym także w Polsce, ważne rozwiązania pod kątem jakości obrazu. Pomimo tego abonenci nadal muszą płacić tyle samo za dostęp do usługi.
Nie tak dawno Disney został zmuszony do wyłączenia Dolby Vision oraz filmów 3D w niemieckiej wersji swojego serwisu streamingowego. Teraz to samo stało się w 11 krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce. Pomimo tego raczej nie mamy co liczyć na obniżenie cen.
Disney+ traci Dolby Vision
Rzecz w tym, że to nie jest do końca wina Disneya. Usunięcie Dolby Vision i filmów 3D nie jest dobrowolną decyzją serwisu streamingowego. Firma została do tego zmuszona decyzją sądu. Okazuje się, że Disney przegrał sprawę z firmą InterDigital, którą należy wprost określić patentowym trollem.
Oddział lokalny w Mannheimie przy Jednolitym Sądzie Patentowym (UPC) orzekł, że firma InterDigital ma prawo do uzyskania nakazu sądowego w związku z naruszeniem przez Disney’a patentu InterDigital dotyczącego niektórych technik kodowania wideo związanych ze standardem HEVC, oraz potwierdził ważność tego patentu. UPC jest paneuropejskim sądem patentowym, którego orzeczenia mają zastosowanie w wielu krajach Unii Europejskiej (UE); w tym przypadku nakaz sądowy wydany przeciwko Disney’owi obejmuje 11 krajów UE.
W ten sposób użytkownicy z Polski, Niemiec, Holandii, Francji, Belgii, Portugalii i krajów nordyckich stracili możliwość korzystania z Dolby Vision, HDR10+ oraz filmów 3D.
W wyniku postępowania przed Europejskim Sądem Patentowym zostaliśmy zobowiązani do wprowadzenia zmian w dostępności technologii Dolby Vision i 3D w Danii oraz kilku sąsiednich krajach. Jesteśmy rozczarowani, że musieliśmy to zrobić, i podzielamy frustrację naszych klientów. Disney+ nadal obsługuje formaty najwyższej jakości, w tym rozdzielczość do 4K UHD i HDR, a my aktywnie poszukujemy rozwiązań pozwalających dostosować się do ostatnich zmian, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas oglądania, dostosowane do urządzeń i planów subskrypcyjnych naszych klientów.
Podobne problemy z firmą InterDigital miał również Amazon. Jednak tam udało się dojść do porozumienia i Dolby Vision ponownie jest dostępne w usłudze Prime Video.