Disney+ traci ważne funkcje. Płać tyle samo za mniej

Nie tak dawno Disney został zmuszony do wyłączenia Dolby Vision oraz filmów 3D w niemieckiej wersji swojego serwisu streamingowego. Teraz to samo stało się w 11 krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce. Pomimo tego raczej nie mamy co liczyć na obniżenie cen.

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Disney+ traci Dolby Vision

Rzecz w tym, że to nie jest do końca wina Disneya. Usunięcie Dolby Vision i filmów 3D nie jest dobrowolną decyzją serwisu streamingowego. Firma została do tego zmuszona decyzją sądu. Okazuje się, że Disney przegrał sprawę z firmą InterDigital, którą należy wprost określić patentowym trollem.

Oddział lokalny w Mannheimie przy Jednolitym Sądzie Patentowym (UPC) orzekł, że firma InterDigital ma prawo do uzyskania nakazu sądowego w związku z naruszeniem przez Disney’a patentu InterDigital dotyczącego niektórych technik kodowania wideo związanych ze standardem HEVC, oraz potwierdził ważność tego patentu. UPC jest paneuropejskim sądem patentowym, którego orzeczenia mają zastosowanie w wielu krajach Unii Europejskiej (UE); w tym przypadku nakaz sądowy wydany przeciwko Disney’owi obejmuje 11 krajów UE. napisała firma InterDigital w informacji prasowej.

W ten sposób użytkownicy z Polski, Niemiec, Holandii, Francji, Belgii, Portugalii i krajów nordyckich stracili możliwość korzystania z Dolby Vision, HDR10+ oraz filmów 3D.

W wyniku postępowania przed Europejskim Sądem Patentowym zostaliśmy zobowiązani do wprowadzenia zmian w dostępności technologii Dolby Vision i 3D w Danii oraz kilku sąsiednich krajach. Jesteśmy rozczarowani, że musieliśmy to zrobić, i podzielamy frustrację naszych klientów. Disney+ nadal obsługuje formaty najwyższej jakości, w tym rozdzielczość do 4K UHD i HDR, a my aktywnie poszukujemy rozwiązań pozwalających dostosować się do ostatnich zmian, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas oglądania, dostosowane do urządzeń i planów subskrypcyjnych naszych klientów. napisał Disney w oświadczeniu.