Tego dnia Apple pokaże nowe iPhone'y

Apple od lat nowe telefony prezentuje we wrześniu. W tym roku nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. Jednak fani nadgryzionego jabłka muszą szykować się na cios w postaci dużo wyższych cen.

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Prezentacja iPhone'ów 18 i Ultra

Firma z Cupertino w ostatnich latach prezentowała nowe smartfony zazwyczaj w pierwszy wtorek lub środę po amerykańskim Labor Day. Mark Gurman z Bloomberga przekonuje, że w tym roku będzie tak samo. Oznaczałoby to, że konferencja Apple odbędzie się albo 8, albo 9 września.

Nie oznacza to, że tego samego dnia od razu trafią do sprzedaży. Tego dnia może ruszyć przedsprzedaż, ale do użytkowników i sklepów urządzenia dotrą prawdopodobnie dopiero w połowie września.