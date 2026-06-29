Sprzęt

Tego dnia Apple pokaże nowe iPhone'y

Apple nie zmienia swoich planów. Nowe iPhone'y 18 oraz składany model Ultra zostaną zaprezentowane we wrześniu. Wiemy nawet, jakiego dnia prawdopodobnie się to stanie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:41
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Tego dnia Apple pokaże nowe iPhone'y
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Apple od lat nowe telefony prezentuje we wrześniu. W tym roku nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. Jednak fani nadgryzionego jabłka muszą szykować się na cios w postaci dużo wyższych cen.

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Prezentacja iPhone'ów 18 i Ultra

Firma z Cupertino w ostatnich latach prezentowała nowe smartfony zazwyczaj w pierwszy wtorek lub środę po amerykańskim Labor Day. Mark Gurman z Bloomberga przekonuje, że w tym roku będzie tak samo. Oznaczałoby to, że konferencja Apple odbędzie się albo 8, albo 9 września.

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Nie oznacza to, że tego samego dnia od razu trafią do sprzedaży. Tego dnia może ruszyć przedsprzedaż, ale do użytkowników i sklepów urządzenia dotrą prawdopodobnie dopiero w połowie września.

Z tegoroczną premierą iPhone'ów jest jeszcze jeden problem - ceny. Co prawda nie są to oficjalne informacje, ale mówi się, że iPhone 18 Pro może kosztować nawet 1399 dolarów i to w najtańszej wersji. Z kolei zakup składanego iPhone'a Ultra ma wiązać się z wydatkiem co najmniej 2000 dolarów, a w lepszej wersji nawet 2700 dolarów.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Bloomberg