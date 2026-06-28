Okulary przyszłości sprzedają się jak szalone. VR traci, a AR i AI rosną w siłę
Rynek inteligentnych okularów wyraźnie przyspieszył. Nowe dane pokazują ogromne wzrosty, ale nie wszystkie segmenty korzystają na tej zmianie.
Rynek rośnie, ale nie dla wszystkich
Według najnowszych danych Counterpoint Research, globalne dostawy inteligentnych okularów – obejmujących VR, AR i smart glasses – wzrosły aż o 83% rok do roku w pierwszym kwartale 2026. To bardzo mocny wynik, szczególnie na tle spowalniającej elektroniki użytkowej.
Problem w tym, że za wzrost odpowiadają głównie dwa segmenty. Sprzedaż gogli VR spadła o 17%, co wynika z braku nowych modeli, ostrożniejszych inwestycji producentów i starzejącej się oferty. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w AR i prostszych inteligentnych okularów bez wyświetlacza – tu wzrosty wyniosły odpowiednio 136% i aż 210%.
AR zmienia technologię i liderów
W okularach AR nadal dominują konstrukcje typu Birdbath i Flat Prism, choć ich udział spadł z 82% do 58%. Szybko rosną natomiast bardziej zaawansowane modele oparte na technologii waveguide – już 42% rynku.
W pierwszej grupie najmocniejszą pozycję utrzymuje RayNeo z 41% udziałów. Duży skok zaliczył Viture, który urósł o 281% rok do roku i zdobył 34% rynku, głównie dzięki ekspansji poza Chiny. Xreal rośnie wolniej, ale nadal rozwija ofertę i przygotowuje się do wejścia na giełdę.
W segmencie waveguide robi się tłoczno. Liderem jest Rokid, który korzysta z ekspansji zagranicznej i sprzedaży offline. Meta ma 38% udziałów, ale ograniczają ją problemy produkcyjne i dostępność w USA. Dalej są Even Realities (9%) i Alibaba (5%), który może jeszcze namieszać dzięki integracji usług i rozwojowi AI pod marką Qwen.
Smart glasses rosną najszybciej
Największą dynamikę widać w najprostszych okularach bez wyświetlacza. Ten segment rośnie mimo rosnących kosztów komponentów. Meta praktycznie zdominowała rynek, zwiększając udział do około 84%.
Reszta firm ma znacznie mniejsze znaczenie globalnie, ale sytuacja różni się regionalnie. USA pozostają największym rynkiem, jednak w Chinach i Indiach rozwijają się lokalne ekosystemy. Tam liczy się lepsze dopasowanie usług i wykorzystanie AI do codziennych zastosowań.
Ceny pamięci problemem dla VR
Jednym z głównych wyzwań w 2026 roku są rosnące ceny pamięci. Najmocniej uderza to w VR, gdzie zapotrzebowanie na komponenty jest największe. Efektem są wyższe ceny urządzeń i spadający popyt.
AR oraz inteligentne okulary radzą sobie lepiej, bo wymagają mniej pamięci. Mimo to część producentów opóźnia premiery lub ogranicza inwestycje, obawiając się o rentowność.
Przyszłość należy do AR i AI
Mimo problemów krótkoterminowych, prognozy dla AR oraz inteligentnych okularów są pozytywne. Rozwój napędzają inicjatywy takie jak program Qualcomm START, który ułatwia producentom tworzenie nowych urządzeń i skraca czas ich wprowadzania na rynek.
Kluczową rolę będzie też odgrywać integracja z AI. To właśnie ona może sprawić, że okulary staną się realnym następcą smartfonów w codziennym użyciu.