Okulary przyszłości sprzedają się jak szalone. VR traci, a AR i AI rosną w siłę

Rynek rośnie, ale nie dla wszystkich

Według najnowszych danych Counterpoint Research, globalne dostawy inteligentnych okularów – obejmujących VR, AR i smart glasses – wzrosły aż o 83% rok do roku w pierwszym kwartale 2026. To bardzo mocny wynik, szczególnie na tle spowalniającej elektroniki użytkowej.

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Problem w tym, że za wzrost odpowiadają głównie dwa segmenty. Sprzedaż gogli VR spadła o 17%, co wynika z braku nowych modeli, ostrożniejszych inwestycji producentów i starzejącej się oferty. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w AR i prostszych inteligentnych okularów bez wyświetlacza – tu wzrosty wyniosły odpowiednio 136% i aż 210%.

AR zmienia technologię i liderów

W okularach AR nadal dominują konstrukcje typu Birdbath i Flat Prism, choć ich udział spadł z 82% do 58%. Szybko rosną natomiast bardziej zaawansowane modele oparte na technologii waveguide – już 42% rynku.

W pierwszej grupie najmocniejszą pozycję utrzymuje RayNeo z 41% udziałów. Duży skok zaliczył Viture, który urósł o 281% rok do roku i zdobył 34% rynku, głównie dzięki ekspansji poza Chiny. Xreal rośnie wolniej, ale nadal rozwija ofertę i przygotowuje się do wejścia na giełdę.

W segmencie waveguide robi się tłoczno. Liderem jest Rokid, który korzysta z ekspansji zagranicznej i sprzedaży offline. Meta ma 38% udziałów, ale ograniczają ją problemy produkcyjne i dostępność w USA. Dalej są Even Realities (9%) i Alibaba (5%), który może jeszcze namieszać dzięki integracji usług i rozwojowi AI pod marką Qwen.

Smart glasses rosną najszybciej

Największą dynamikę widać w najprostszych okularach bez wyświetlacza. Ten segment rośnie mimo rosnących kosztów komponentów. Meta praktycznie zdominowała rynek, zwiększając udział do około 84%.

Reszta firm ma znacznie mniejsze znaczenie globalnie, ale sytuacja różni się regionalnie. USA pozostają największym rynkiem, jednak w Chinach i Indiach rozwijają się lokalne ekosystemy. Tam liczy się lepsze dopasowanie usług i wykorzystanie AI do codziennych zastosowań.

Ceny pamięci problemem dla VR

Jednym z głównych wyzwań w 2026 roku są rosnące ceny pamięci. Najmocniej uderza to w VR, gdzie zapotrzebowanie na komponenty jest największe. Efektem są wyższe ceny urządzeń i spadający popyt.

AR oraz inteligentne okulary radzą sobie lepiej, bo wymagają mniej pamięci. Mimo to część producentów opóźnia premiery lub ogranicza inwestycje, obawiając się o rentowność.

Przyszłość należy do AR i AI

Mimo problemów krótkoterminowych, prognozy dla AR oraz inteligentnych okularów są pozytywne. Rozwój napędzają inicjatywy takie jak program Qualcomm START, który ułatwia producentom tworzenie nowych urządzeń i skraca czas ich wprowadzania na rynek.