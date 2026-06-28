Tego Windows nie miał. Microsoft zaniedbał, więc oni się za to wzięli

Tego w Windowsie nie było, a przydałoby się

Alt-Tab to skrót który przeskakuje między aplikacjami i ma już ponad 4 dekady. Został on wprowadzony w Windows 1.0 w 1985 roku i oryginalnie nosił nazwę Task Switcher. W sumie przez cały ten czas koncept stojący za tym skrótem pozostał całkiem niezmieniony, choć różnił się sposób renderowania obrazu po wywołaniu tego skrótu. W pierwszej implementacji Windows po prostu przeskakiwał z aplikacji do aplikacji w sposób natychmiastowy i nie oferował żadnego podglądu.

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Natomiast w 1992 roku, przy okazji Windows 3.1, po uruchomieniu tego skrótu, system wyświetlał okienko dialogowe pokazujące nazwę obecnie uruchomionych programów i ich miniaturki. Od tamtej pory, od Windows 95 wzwyż była to już stopniowa ewolucja. Przy okazji z Vistą wprowadzono także skrót Win+Tab, który obecnie uruchamia widok zadań, ale nie powoduje natychmiastowego przełączenia, nawet po puszczeniu klawiszy.

Wszystko to jest w teorii przydatne, ale jednak te skróty nie potrafią przeskakiwać między okienkami wewnątrz tej samej aplikacji. I to właśnie teraz ma się zmienić.

Na GitHub pojawiła się nowa propozycja funkcji PowerToys, która pozwalałaby używać Alt-Tab także do przełączania się między okienkami wewnątrz jednej aplikacji. Są takie programy, np. Microsoft Excel, Adobe Reader, Visual Studio Code, Notepad++, Discord, Slack, które właśnie generują dodatkowe okienka przy otwarciu swojej kolejnej instancji. Dotyczy to też przeglądarek, w tym Chrome i Edge (jeśli otwieramy rzeczy w nowych oknach, nie kartach).

To właśnie w takich sytuacji ta nowa funkcja AltWindowCycle w programie PowerToys mogłaby mocno pomóc i zredukować "bałagan", a także poprawić produktywność.

PowerToys to zestaw dodatkowych narzędzi poszerzających funkcjonalność Windowsa. Jest to projekt w całości prowadzony przez społeczność programistyczną, ale przy błogosławieństwie i wsparciu Microsoftu.