Sprzęt

Galaxy S27 rozczaruje? Samsung znów stawia na minimalne zmiany

Nowe przecieki nie pozostawiają złudzeń. Nadchodzący Samsung Galaxy S27 może być kolejnym rokiem bardzo zachowawczych zmian. Problem w tym, że użytkownicy oczekują czegoś zupełnie innego.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:51
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Galaxy S27 rozczaruje? Samsung znów stawia na minimalne zmiany
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Bez rewolucji w podstawowym modelu

Wiele wskazuje na to, że Samsung nie planuje większych ulepszeń w podstawowej wersji Galaxy S27. Smartfon ma zachować bardzo podobny ekran i baterię jak poprzednik. Również aparat nie doczeka się istotnych zmian.

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Jeśli te informacje się potwierdzą, będzie to już szósta generacja z rzędu, w której Samsung praktycznie nie rusza kluczowych parametrów fotograficznych w modelu bazowym. To może budzić frustrację, zwłaszcza wśród osób liczących na wyraźny postęp.

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Użytkownicy mówią jasno: bateria i aparat

Preferencje użytkowników są dość jednoznaczne. W badaniu przeprowadzonym wśród czytelników portalu Phone Arena aż około 43% wskazało, że większa bateria byłaby głównym powodem zakupu Galaxy S27. Kolejne 27% postawiło na lepszy aparat.

Galaxy S27 rozczaruje? Samsung znów stawia na minimalne zmiany

To oznacza, że ponad dwie trzecie potencjalnych klientów oczekuje poprawy absolutnych podstaw. Dla porównania, tylko niewielki odsetek zwraca uwagę na ekran czy wydajność. To pokazuje, że te elementy są już na wystarczająco wysokim poziomie.

Strategia Samsunga ma sens

Brak większych zmian w tańszych flagowcach może być celowy. Samsung od lat wyraźnie rozdziela swoje modele, a seria Ultra ma być tą najbardziej zaawansowaną.

Co ciekawe, niemal 19% ankietowanych deklaruje, że i tak wybierze wersję Ultra, niezależnie od tego, co zaoferuje podstawowy model. To sugeruje, że strategia "lekkiego niedosytu" w tańszych wersjach może działać i skłaniać klientów do dopłaty.

Problem w tym, że nawet modele Ultra rozwijają się ostatnio raczej ewolucyjnie niż rewolucyjnie. W efekcie, coroczna wymiana urządzenia przestaje mieć większy sens.

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Ceny ważniejsze niż zmiany

Na decyzje producentów wpływa też sytuacja rynkowa. Rosnące koszty komponentów i pamięci sprawiają, że firmy szukają oszczędności. Możliwe więc, że Samsung świadomie ogranicza rozwój, aby utrzymać ceny na rozsądnym poziomie.

Z drugiej strony trudno zrozumieć, dlaczego nawet tak podstawowa zmiana jak większa bateria wciąż nie trafia do bazowego modelu. To jeden z najczęściej zgłaszanych postulatów i jednocześnie stosunkowo łatwy do realizacji. A pojemne ogniowo da się zamontować nawet w bardzo smukłym składaku, co ostatnio zademonstrowała firma Vivo, wypuszczając na chiński rynek model X Fold6. Trafi on również do Europy

Galaxy S27 rozczaruje? Samsung znów stawia na minimalne zmiany

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telepolis
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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Phone Arena