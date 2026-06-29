Wimbledon wystartował. Polacy ruszają po triumf w Londynie
Punktualnie w południe ruszyło najważniejsze tenisowe święto na trawie. Londyński turniej potrwa do 12 lipca i z pewnością dostarczy ogromnych emocji.
Rusza Wimbledon 2026
Tegoroczna rywalizacja w All England Club zapowiada się dla nas wyjątkowo ciekawie. Na kortach wystąpi co najmniej sześcioro biało-czerwonych. Oczy kibiców będą oczywiście zwrócone na Igę Świątek. Nasza tenisistka jest obecnie trzecią rakietą świata i wraca na londyńską trawę, aby powtórzyć zeszłoroczny sukces.
Wielkie nadzieje budzi także Maja Chwalińska. Młoda zawodniczka otrzymała od organizatorów dziką kartę. To nagroda za jej fantastyczną dyspozycję we French Open, gdzie zdobyła wicemistrzostwo. Polską stawkę w singlu kobiet uzupełniają Magda Linette i Magdalena Fręch. Obie tenisistki dysponują sporym doświadczeniem i spróbują przedrzeć się do ścisłej czołówki turnieju.
Szanse w turnieju panów
W rywalizacji mężczyzn liczymy przede wszystkim na Huberta Hurkacza. Wrocławianin świetnie czuje się na trawie i doskonale wie, jak wygrywać trudne mecze na Wimbledonie. Towarzyszyć mu będzie Kamil Majchrzak, który przyleciał do Wielkiej Brytanii w znakomitym nastroju. Tenisista triumfował niedawno w zawodach ATP w holenderskim ‘s-Hertogenbosch, co zwiastuje bardzo dobrą formę.
Należy pamiętać, że to jeszcze nie koniec polskich akcentów. W rundach kwalifikacyjnych o awans do turnieju głównego wciąż walczą Katarzyna Kawa oraz Linda Klimovicová. Nasi tenisiści zagrają nie tylko w singlu, ale również w wybranych meczach deblowych. Organizatorzy zaplanowali ponadto spotkania pokazowe z udziałem dawnych gwiazd. Na kortach pojawią się legendy tenisa, w tym wielokrotnie oklaskiwana w Londynie Agnieszka Radwańska.
Gdzie oglądać transmisje?
Prawa do pokazywania Wimbledonu w Polsce posiada Telewizja Polsat. Mecze z udziałem Polaków oraz pozostałe spotkania ze wszystkich kortów można śledzić na kanałach Polsat Sport. Stacja przygotowała również dedykowane studia z ekspertami, które będą emitowane przed meczami i tuż po nich.
Dla osób preferujących oglądanie w Internecie przygotowano opcję w serwisie Polsat Box Go. Turniej wchodzi w skład pakietu Premium Sport, który kosztuje 55 złotych za 30 dni dostępu. Usługa działa na telewizorach, komputerach i smartfonach. W ramach tej samej opłaty użytkownicy otrzymują dostęp do blisko 200 kanałów telewizyjnych, w tym 24 o tematyce sportowej, a także do bogatej biblioteki filmów i seriali.