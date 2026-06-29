Telewizja i VoD

Wimbledon wystartował. Polacy ruszają po triumf w Londynie

Punktualnie w południe ruszyło najważniejsze tenisowe święto na trawie. Londyński turniej potrwa do 12 lipca i z pewnością dostarczy ogromnych emocji.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:11
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wimbledon wystartował. Polacy ruszają po triumf w Londynie
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Rusza Wimbledon 2026

Tegoroczna rywalizacja w All England Club zapowiada się dla nas wyjątkowo ciekawie. Na kortach wystąpi co najmniej sześcioro biało-czerwonych. Oczy kibiców będą oczywiście zwrócone na Igę Świątek. Nasza tenisistka jest obecnie trzecią rakietą świata i wraca na londyńską trawę, aby powtórzyć zeszłoroczny sukces.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wielkie nadzieje budzi także Maja Chwalińska. Młoda zawodniczka otrzymała od organizatorów dziką kartę. To nagroda za jej fantastyczną dyspozycję we French Open, gdzie zdobyła wicemistrzostwo. Polską stawkę w singlu kobiet uzupełniają Magda Linette i Magdalena Fręch. Obie tenisistki dysponują sporym doświadczeniem i spróbują przedrzeć się do ścisłej czołówki turnieju.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor TCL 85RM7L 85” RGB 4K 144Hz VRR Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor TCL 85RM7L 85” RGB 4K 144Hz VRR Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
9799 zł - najniższa cena
Kup teraz 9799 zł
Telewizor BLAUPUNKT 32HCT6000S 32" LED Tizen TV
Telewizor BLAUPUNKT 32HCT6000S 32" LED Tizen TV
0 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Telewizor PHILIPS 75PUS7000 75" LED 4K Titan OS Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 75PUS7000 75" LED 4K Titan OS Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Advertisement

Szanse w turnieju panów

W rywalizacji mężczyzn liczymy przede wszystkim na Huberta Hurkacza. Wrocławianin świetnie czuje się na trawie i doskonale wie, jak wygrywać trudne mecze na Wimbledonie. Towarzyszyć mu będzie Kamil Majchrzak, który przyleciał do Wielkiej Brytanii w znakomitym nastroju. Tenisista triumfował niedawno w zawodach ATP w holenderskim ‘s-Hertogenbosch, co zwiastuje bardzo dobrą formę.

Należy pamiętać, że to jeszcze nie koniec polskich akcentów. W rundach kwalifikacyjnych o awans do turnieju głównego wciąż walczą Katarzyna Kawa oraz Linda Klimovicová. Nasi tenisiści zagrają nie tylko w singlu, ale również w wybranych meczach deblowych. Organizatorzy zaplanowali ponadto spotkania pokazowe z udziałem dawnych gwiazd. Na kortach pojawią się legendy tenisa, w tym wielokrotnie oklaskiwana w Londynie Agnieszka Radwańska.

Wimbledon wystartował. Polacy ruszają po triumf w Londynie

Gdzie oglądać transmisje?

Prawa do pokazywania Wimbledonu w Polsce posiada Telewizja Polsat. Mecze z udziałem Polaków oraz pozostałe spotkania ze wszystkich kortów można śledzić na kanałach Polsat Sport. Stacja przygotowała również dedykowane studia z ekspertami, które będą emitowane przed meczami i tuż po nich.

Dla osób preferujących oglądanie w Internecie przygotowano opcję w serwisie Polsat Box Go. Turniej wchodzi w skład pakietu Premium Sport, który kosztuje 55 złotych za 30 dni dostępu. Usługa działa na telewizorach, komputerach i smartfonach. W ramach tej samej opłaty użytkownicy otrzymują dostęp do blisko 200 kanałów telewizyjnych, w tym 24 o tematyce sportowej, a także do bogatej biblioteki filmów i seriali.

Wimbledon wystartował. Polacy ruszają po triumf w Londynie
Telewizor TCL 98P81K 98" QLED 144 Hz 4K Google TV Dolby Atmos Vision
6899,00 zł
14%
7999.00
Telewizor Hisense 65U8Q 65" Mini LED 165 Hz 4K Dolby Vison Atmos
4599,00 zł
13%
5299.00
Image
telepolis
Polsat Sport streaming wideo Iga Świątek Polsat Box GO tenis ziemny transmisje sportowe Wimbledon 2026 Hubert Hurkacz Maja Chwalińska
Źródła zdjęć: Cyfrowy Polsat, Make more Aerials / Shutterstock.com, AxOst / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Cyfrowy Polsat