Wimbledon wystartował. Polacy ruszają po triumf w Londynie

Rusza Wimbledon 2026

Tegoroczna rywalizacja w All England Club zapowiada się dla nas wyjątkowo ciekawie. Na kortach wystąpi co najmniej sześcioro biało-czerwonych. Oczy kibiców będą oczywiście zwrócone na Igę Świątek. Nasza tenisistka jest obecnie trzecią rakietą świata i wraca na londyńską trawę, aby powtórzyć zeszłoroczny sukces.

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Wielkie nadzieje budzi także Maja Chwalińska. Młoda zawodniczka otrzymała od organizatorów dziką kartę. To nagroda za jej fantastyczną dyspozycję we French Open, gdzie zdobyła wicemistrzostwo. Polską stawkę w singlu kobiet uzupełniają Magda Linette i Magdalena Fręch. Obie tenisistki dysponują sporym doświadczeniem i spróbują przedrzeć się do ścisłej czołówki turnieju.

Szanse w turnieju panów

W rywalizacji mężczyzn liczymy przede wszystkim na Huberta Hurkacza. Wrocławianin świetnie czuje się na trawie i doskonale wie, jak wygrywać trudne mecze na Wimbledonie. Towarzyszyć mu będzie Kamil Majchrzak, który przyleciał do Wielkiej Brytanii w znakomitym nastroju. Tenisista triumfował niedawno w zawodach ATP w holenderskim ‘s-Hertogenbosch, co zwiastuje bardzo dobrą formę.

Należy pamiętać, że to jeszcze nie koniec polskich akcentów. W rundach kwalifikacyjnych o awans do turnieju głównego wciąż walczą Katarzyna Kawa oraz Linda Klimovicová. Nasi tenisiści zagrają nie tylko w singlu, ale również w wybranych meczach deblowych. Organizatorzy zaplanowali ponadto spotkania pokazowe z udziałem dawnych gwiazd. Na kortach pojawią się legendy tenisa, w tym wielokrotnie oklaskiwana w Londynie Agnieszka Radwańska.

Gdzie oglądać transmisje?

Prawa do pokazywania Wimbledonu w Polsce posiada Telewizja Polsat. Mecze z udziałem Polaków oraz pozostałe spotkania ze wszystkich kortów można śledzić na kanałach Polsat Sport. Stacja przygotowała również dedykowane studia z ekspertami, które będą emitowane przed meczami i tuż po nich.