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Samsungi z prezentami w Plusie. Smartwatch, drugi telefon i eSIM gratis

Operator sieci Plus ruszył z nową promocją na smartfony Samsunga. W ofercie pojawiają się nie tylko flagowce z serii Galaxy S26, ale też popularne modele ze średniej półki.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:42
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Samsungi z prezentami w Plusie. Smartwatch, drugi telefon i eSIM gratis
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Flagowce z dodatkami dla aktywnych

Najwięcej uwagi przyciąga oferta związana z serią Samsung Galaxy S26. Klienci Plusa mogą dobrać wariant, który najlepiej odpowiada ich potrzebom – nie tylko pod względem samego telefonu, ale też dodatków.

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W przypadku wybranych modeli Plus dorzuca smartwatch Galaxy Watch8 Classic. To propozycja dla osób, które chcą monitorować aktywność fizyczną i jednocześnie korzystać z zegarka na co dzień. Alternatywnie można otrzymać dodatkowy smartfon – Galaxy A36 5G. Taki zestaw może się przydać na przykład jako telefon dla dziecka przed wyjazdem na kolonie.

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Dwa telefony w cenie jednego

Promocja obejmuje też popularną serię Galaxy A. Przy zakupie modelu Galaxy A57 5G klient otrzymuje drugi smartfon – Galaxy A17.

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To dość praktyczne rozwiązanie. Drugi telefon można wykorzystać jako sprzęt służbowy, zapasowy albo przekazać komuś z rodziny. W czasach, gdy wiele osób korzysta z kilku numerów lub urządzeń, taki bonus ma realną wartość.

Dodatkowa karta eSIM na pół roku

Każda z opisanych ofert została uzupełniona o dodatkowy bonus od operatora. Klienci Plusa, którzy zdecydują się na promocję i mają abonament, mogą skorzystać z dodatkowej karty eSIM. Usługa jest dostępna bez opłat przez 6 miesięcy.

Samsungi z prezentami w Plusie. Smartwatch, drugi telefon i eSIM gratis

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie www.plus.pl.

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Źródła zdjęć: we