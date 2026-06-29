Samsungi z prezentami w Plusie. Smartwatch, drugi telefon i eSIM gratis

Flagowce z dodatkami dla aktywnych

Najwięcej uwagi przyciąga oferta związana z serią Samsung Galaxy S26. Klienci Plusa mogą dobrać wariant, który najlepiej odpowiada ich potrzebom – nie tylko pod względem samego telefonu, ale też dodatków.

Dalsza część tekstu pod wideo

W przypadku wybranych modeli Plus dorzuca smartwatch Galaxy Watch8 Classic. To propozycja dla osób, które chcą monitorować aktywność fizyczną i jednocześnie korzystać z zegarka na co dzień. Alternatywnie można otrzymać dodatkowy smartfon – Galaxy A36 5G. Taki zestaw może się przydać na przykład jako telefon dla dziecka przed wyjazdem na kolonie.

Samsung Galaxy S26 0 opinii Samsung Galaxy S26 0 opinii Ekran 6.30" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4300mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy S26+ 0 opinii Samsung Galaxy S26+ 0 opinii Ekran 6.70" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4900mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy S26 Ultra 12 opinii Samsung Galaxy S26 Ultra 12 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.74 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Dwa telefony w cenie jednego

Promocja obejmuje też popularną serię Galaxy A. Przy zakupie modelu Galaxy A57 5G klient otrzymuje drugi smartfon – Galaxy A17.

Samsung Galaxy A57 5G 3 opinii Samsung Galaxy A57 5G 3 opinii Ekran 6.70" SuperAMOLED Plus Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.9 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

To dość praktyczne rozwiązanie. Drugi telefon można wykorzystać jako sprzęt służbowy, zapasowy albo przekazać komuś z rodziny. W czasach, gdy wiele osób korzysta z kilku numerów lub urządzeń, taki bonus ma realną wartość.

Dodatkowa karta eSIM na pół roku

Każda z opisanych ofert została uzupełniona o dodatkowy bonus od operatora. Klienci Plusa, którzy zdecydują się na promocję i mają abonament, mogą skorzystać z dodatkowej karty eSIM. Usługa jest dostępna bez opłat przez 6 miesięcy.