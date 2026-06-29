Lidl się przyznał. Chodzi o gazetki promocyjne
Lidl Polska potwierdził nam, że w swoich materiałach wykorzystuje sztuczną inteligencję. Jednak sieć stosuje przy tym dobre praktyki.
Kilka tygodni temu Lech zwrócił uwagę na oznaczeniach w najnowszej gazetce promocyjnej Lidla. W nich sklep zaczął informować, że modyfikuje swoje grafiki przy użyciu sztucznej inteligencji. Postanowiliśmy zapytać o to u źródła. Lidl potwierdził nasze domysły.
Lidl się przyznał
Wysłaliśmy zapytania do Lidla o stosowanie modyfikacji dokonanych za pomocą sztucznej inteligencji w gazetkach promocyjnych. Po kilku tygodniach firma nam odpisała i przyznała się do stosowania AI.
Lidl Polska jest firmą odpowiedzialną społecznie, dla której fundamentalną wartością jest działanie w zgodzie z prawem oraz w zakresie obszarów określonych w strategii CSR, takich jak: ochrona klimatu, ochrona zasobów, poszanowanie bioróżnorodności, uczciwe działanie, promocja zdrowia i zaangażowanie w dialog. W codziennej działalności dbamy o klarowność treści kierowanych do klientów i prezentujemy postawę prokonsumencką. Jednym z naszych priorytetów jest transparentna prezentacja materiałów marketingowych w sposób zgodny z prawem i standardami rynkowymi. Wdrażając w procesach kreatywnych nowoczesne narzędzia i korzystając z potencjału sztucznej inteligencji, zdecydowaliśmy się na dobrowolne wprowadzenie odpowiednich oznaczeń grafik zmodyfikowanych lub wygenerowanych przy użyciu AI. Wierzymy, że klienci docenią taką transparentność, a Lidl Polska przyczyni się do wyznaczania dobrych praktyk w branży.
Samo korzystanie z AI nie jest niczym zły ani szokującym. Dzisiaj zwykłe korzystanie z Photoshopa, który jest przecież standardem w obróbce grafiki, praktycznie wymusza w wielu miejscach korzystanie ze sztucznej inteligencji. Dobrze, że Lidl otwarcie się do tego przyznaje. Co ciekawe, te same zdjęcia w niemieckiej wersji gazetki nie mają takich oznaczeń.