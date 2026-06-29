Lidl się przyznał. Chodzi o gazetki promocyjne

Lidl Polska jest firmą odpowiedzialną społecznie, dla której fundamentalną wartością jest działanie w zgodzie z prawem oraz w zakresie obszarów określonych w strategii CSR, takich jak: ochrona klimatu, ochrona zasobów, poszanowanie bioróżnorodności, uczciwe działanie, promocja zdrowia i zaangażowanie w dialog. W codziennej działalności dbamy o klarowność treści kierowanych do klientów i prezentujemy postawę prokonsumencką. Jednym z naszych priorytetów jest transparentna prezentacja materiałów marketingowych w sposób zgodny z prawem i standardami rynkowymi. Wdrażając w procesach kreatywnych nowoczesne narzędzia i korzystając z potencjału sztucznej inteligencji, zdecydowaliśmy się na dobrowolne wprowadzenie odpowiednich oznaczeń grafik zmodyfikowanych lub wygenerowanych przy użyciu AI. Wierzymy, że klienci docenią taką transparentność, a Lidl Polska przyczyni się do wyznaczania dobrych praktyk w branży.

przyznał Lidl w rozmowie z TELEPOLIS.