Bank rezygnuje z popularnej aplikacji. "Od 1 lipca kończymy z taką obsługą"

Bank Pocztowy - zmiana od 1 lipca

To ostatni moment, kiedy możemy rozwiązać nasze problemy z bankiem za pośrednictwem lubianej aplikacji - Messenger. Bank Pocztowy ogłosił na swojej stronie internetowej, że wraz z dniem 1 lipca kończy z obsługą klientów za pośrednictwem tego komunikatora. Oznacza to jedno, już w ten sposób sobie z bankiem nie pogadamy.

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Dziękujemy za dotychczasowy kontakt za pośrednictwem Messengera i pozostajemy do Państwa dyspozycji w naszych pozostałych kanałach komunikacji. informuje Bank Pocztowy.

Jak komunikować się teraz z Bankiem Pocztowym od 1 lipca?

Nie ma powodów do obaw, uspokaja bank. Obsługę klienta od teraz przejmie czat banku. Jak podkreśla bank, to właśnie on jest obecnie głównym kanałem kontaktu online. Znajdziemy go bez problemu w zakładce Kontakt, albo bezpośrednio na stronie banku, w prawym dolnym rogu ekranu. Nadal można pisać zapytania na adres mailowy banku oraz kontaktować się z nim telefonicznie.

Dlaczego bank zdecydował się na taki krok?