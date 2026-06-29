Bank rezygnuje z popularnej aplikacji. "Od 1 lipca kończymy z taką obsługą"
Bank Pocztowy dawno nie ogłaszał żadnych zmian w sposobie komunikowania się ze swoimi klientami. Tymczasem, instytucja poinformowała, że kończy obsługę użytkowników za pośrednictwem komunikatora Messenger. I to już za 2 dni.
Bank Pocztowy - zmiana od 1 lipca
To ostatni moment, kiedy możemy rozwiązać nasze problemy z bankiem za pośrednictwem lubianej aplikacji - Messenger. Bank Pocztowy ogłosił na swojej stronie internetowej, że wraz z dniem 1 lipca kończy z obsługą klientów za pośrednictwem tego komunikatora. Oznacza to jedno, już w ten sposób sobie z bankiem nie pogadamy.
Dziękujemy za dotychczasowy kontakt za pośrednictwem Messengera i pozostajemy do Państwa dyspozycji w naszych pozostałych kanałach komunikacji.
Jak komunikować się teraz z Bankiem Pocztowym od 1 lipca?
Nie ma powodów do obaw, uspokaja bank. Obsługę klienta od teraz przejmie czat banku. Jak podkreśla bank, to właśnie on jest obecnie głównym kanałem kontaktu online. Znajdziemy go bez problemu w zakładce Kontakt, albo bezpośrednio na stronie banku, w prawym dolnym rogu ekranu. Nadal można pisać zapytania na adres mailowy banku oraz kontaktować się z nim telefonicznie.
Dlaczego bank zdecydował się na taki krok?
Tego typu zmiany, mają podnieść komfort użytkowników banku. Bank Pocztowy łatwiej przekaże sprawę do odpowiedniego Doradcy lub do Departamentu Banku. Dzięki czatowi, obsługa każdego klienta stanie się bardziej uporządkowana, a nadesłane wiadomości nie zginą.