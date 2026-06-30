Gmail się zmienia. Ruszyły testy zapowiadanej funkcji
Google zapowiedział w trakcie konferencji I/O 2026 dużą zmianę dla wszystkich użytkowników Gmaila. W końcu ruszają jej testy.
W trakcie konferencji Google I/O 2026, która odbyła się w maju tego roku, zapowiedziane zostało wiele nowości. Wśród nich znalazł się również Gmail Live, który jest coraz bliżej uruchomienia. Właśnie ruszają testy.
Google wprowadza Gmail Live
Gmail Live to między innymi możliwość głosowego przeszukiwania skrzynki e-mailowej w momencie, w którym nie mamy czasu robić tego ręcznie. Można zapytać sztuczną inteligencję np. o nadchodzące podróże czy aktualizacje dotyczące złożonego zamówienia.
Nowość należy traktować jako integracja Gmaila z Gemini, ale przystosowaną właśnie do obsługi e-maili. AI odpowiada na zadane pytania zarówno w formie tekstowej, jak i głosowej. W razie potrzeby można wyciszyć Gmail Live i zostać przy samym tekście.
Jednak Gmail Live nie będzie dostępne dla każdego. Z nowej funkcji skorzystają tylko subskrybenci abonamentów Google AI Pro oraz Ultra. Nowość ma finalnie zadebiutować jeszcze w te wakacje.