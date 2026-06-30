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Gmail się zmienia. Ruszyły testy zapowiadanej funkcji

Google zapowiedział w trakcie konferencji I/O 2026 dużą zmianę dla wszystkich użytkowników Gmaila. W końcu ruszają jej testy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:24
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Gmail się zmienia. Ruszyły testy zapowiadanej funkcji
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W trakcie konferencji Google I/O 2026, która odbyła się w maju tego roku, zapowiedziane zostało wiele nowości. Wśród nich znalazł się również Gmail Live, który jest coraz bliżej uruchomienia. Właśnie ruszają testy.

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Google wprowadza Gmail Live

Gmail Live to między innymi możliwość głosowego przeszukiwania skrzynki e-mailowej w momencie, w którym nie mamy czasu robić tego ręcznie. Można zapytać sztuczną inteligencję np. o nadchodzące podróże czy aktualizacje dotyczące złożonego zamówienia. 

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Nowość należy traktować jako integracja Gmaila z Gemini, ale przystosowaną właśnie do obsługi e-maili. AI odpowiada na zadane pytania zarówno w formie tekstowej, jak i głosowej. W razie potrzeby można wyciszyć Gmail Live i zostać przy samym tekście.

Jednak Gmail Live nie będzie dostępne dla każdego. Z nowej funkcji skorzystają tylko subskrybenci abonamentów Google AI Pro oraz Ultra. Nowość ma finalnie zadebiutować jeszcze w te wakacje.

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Źródła zdjęć: xlaura / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Google