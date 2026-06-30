Gmail się zmienia. Ruszyły testy zapowiadanej funkcji

W trakcie konferencji Google I/O 2026, która odbyła się w maju tego roku, zapowiedziane zostało wiele nowości. Wśród nich znalazł się również Gmail Live, który jest coraz bliżej uruchomienia. Właśnie ruszają testy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Google wprowadza Gmail Live

Gmail Live to między innymi możliwość głosowego przeszukiwania skrzynki e-mailowej w momencie, w którym nie mamy czasu robić tego ręcznie. Można zapytać sztuczną inteligencję np. o nadchodzące podróże czy aktualizacje dotyczące złożonego zamówienia.

Nowość należy traktować jako integracja Gmaila z Gemini, ale przystosowaną właśnie do obsługi e-maili. AI odpowiada na zadane pytania zarówno w formie tekstowej, jak i głosowej. W razie potrzeby można wyciszyć Gmail Live i zostać przy samym tekście.