Masz WhatsApp? Zrób to już dziś, zanim inni cię wyprzedzą

Koniec z podawaniem numeru telefonu nowo poznanym osobom, sąsiadom czy rodzicom na szkolnym czacie. WhatsApp w końcu wdraża funkcję, na którą czekaliśmy latami, a mianowicie unikatowe, własne nazwy użytkownika. Choć testy tego rozwiązania ciągnęły się od 2023 roku, dotąd wszystko pozostawało bardziej w sferze mglistych zapowiedzi i domysłów. W końcu jednak pojawiły się konkrety. Od tego tygodnia rusza proces rezerwacji nicków, aby każdy zdążył zaklepać swój identyfikator, zanim zrobią to inni z 3 mld użytkowników platformy.

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Możliwość rezerwacji własnych nazw użytkownik w WhatsApp teoretycznie pojawiła się już pod koniec zeszłego roku – ale tylko dla ograniczonego grona beta testerów, więc nie wszyscy mogli skorzystać, a w praktyce niewielu. Teraz jednak twórcy komunikatora oficjalnie zapraszają do skorzystania z nowości wszystkich zainteresowanych.

Od tego tygodnia możesz zarezerwować nazwę użytkownika, której zaczniesz używać, gdy uruchomimy tę funkcję w dalszej części roku. Ponieważ z WhatsApp korzystają ponad trzy miliardy osób, wiele nazw się powiela. Dlatego wcześniej rozpoczynamy rezerwację, aby każdy miał szansę wybrać nazwę użytkownika, która jest dla niego ważna – zachęcają twórcy aplikacji.

Dla tych, którzy nie mają pomysłu na chwytliwy nick, aplikacja zaoferuje specjalny generator, a twórcy internetowi i firmy dostaną możliwość łatwego przeniesienia swojej nazwy z Instagrama lub Facebooka.

Wiemy także, że niektóre podmioty, np. twórcy, małe firmy i organizacje, mogą chcieć utrzymać stałą obecność w Internecie. Dla nich zarezerwowaliśmy opcję przejęcia dotychczasowej nazwy użytkownika na Instagramie lub Facebooku i używania jej WhatsAppie – podają twórcy komunikatora.

Pierwsze rezerwacje można już wyklikać na smartfonach, wchodząc w Ustawienia > Konto > Nazwa użytkownika. Niestety, nie oznacza to, że funkcja nazw użytkowników będzie od razu dostępna. Jej finalne wdrażanie potrwa kilka miesięcy, do końca roku, a sama aplikacja powiadomi nas, gdy rezerwacje wystartują w Polsce.