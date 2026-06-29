GeForce RTX 3060 znowu trafił do sklepów. Jest drożej niż w dniu premiery
Jeszcze niedawno Jensen Huang obiecywał zadbanie o tanie granie. Zamiast tego dostajemy starocia, którego jedyną zaletą jest duża pamięć VRAM.
Każdy entuzjasta PC zdaje sobie sprawę, że złożenie nowej maszyny jest obecnie bardzo drogie. Dlatego wiele osób pozytywnie przyjęło wiadomość o tym, że NVIDIA planuje wznowić produkcję starszych, tańszych układów z rodziny Ampere. A dokładniej bardzo popularnego modelu GeForce RTX 3060 12 GB. Niestety, wcale nie został on atrakcyjnie wyceniony.
Stara technologia, niska wydajność i... wyższe MSRP
Nowa-stara karta graficzna pojawiła się już w pierwszych zagranicznych sklepach. W USA jest to m.in. Newegg gdzie dostępny jest GIGABYTE GeForce RTX 3060 Windforce OC. Wyceniono go na 339 dolarów, a więc o 10 dolarów drożej niż w dniu premiery w 2021 roku. W Niemczech pojawiły się też układy ASUSa i MSI, które kosztują 333 i 349 euro, czyli ok. 1429 - 1455 złotych. U nas jak na razie mowa o pojedynczych sztukach z poprzedniej dystrybucji.
Tym samym opłacalność zakupu GeForce RTX 3060 12 GB staje się mocno dyskusyjna. W Polsce bez problemu taniej (1279 - 1339 złotych) dostaniemy znacznie nowszy model GeForce RTX 5060 8 GB. I chociaż VRAM będzie w tym przypadku mniejszy, to wydajność znacznie większa. Nawet GeForce RTX 5050 oferuje o 12% więcej FPS, a dodatkowo technologie jak DLSS 4.5.
Teoretycznie argumentem mogłaby być zabawa w wyższych rozdzielczościach czy praca z AI, ale tutaj po prostu zabraknie mocy obliczeniowej. Przepaść w architekturach Ampere vs Blackwell oraz rdzeniach Tensor 3. i 5. generacji jest ogromna.
Jest to tym dziwniejsze, że GPU dla GeForce RTX 3000 wytwarzane są w fabrykach Samsunga na starszym procesie technologicznym klasy 8 nm. Nie są one tak oblegane jak zakłady TSMC i litografia 4 nm. Tym samym koszt po stronie Zielonych powinien być znacznie mniejszy. Jednak całkiem prawdopodobne, że nigdy nie chodziło o zaoferowanie taniej karty. NVIDIA może po prostu relokować moce produkcyjne dla akceleratorów AI.