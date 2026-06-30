Bank Millennium dopiero co poinformował klientów. To ważne
Bank Millennium dba o to, aby jego klienci zdawali sobie sprawę z bieżących zagrożeń. Wczoraj wieczorem zostali poinformowani o tym, aby mieli się na baczności, bowiem oszuści znów czyhają na ich pieniądze. Bank przypomina, że nie każdy kto się przedstawia jako pracownik ich banku, mówi prawdę.
Komunikat od Banku Millennium
To nie jest nic dziwnego, że banki ostrzegają klientów przed przestępcami i ich perfidnymi atakami. To zmora naszych czasów, że oszuści podszywają się pod pracowników poważnych instytucji i w ten sposób usiłują wyłudzać dane. Niestety, w wielu przypadkach, nadal im się to udaje. Dlatego też, Bank Millennium postanowił raz jeszcze przypomnieć najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Początek wakacji to idealny moment, aby zapoznać się z tego typu komunikatem.
Bank Millennnium: "Zachowaj czujność"
Jeśli mamy sytuację, że ktoś do nas dzwoni i prosi przez telefon o dane osobowe, hasła oraz proponuje zainstalowanie aplikacji - bądźmy czujni. Pracownik Banku Millennium, ani żadnego innego banku, nie zapyta nas nigdy o hasła do logowania, wrażliwe dane karty, ani o kody BLIK. To grubymi nićmi szyte oszustwo. Najlepiej w takiej sytuacji rozłączyć się i samodzielnie skontaktować z bankiem.
Bank jednak ma sposób na sprawdzenie dzwoniącego
Wystarczy mieć aplikację banku. Pojawia się w niej powiadomienie z pełnymi danymi pracownika banku, który do nas dzwoni. Ale należy pamiętać, że opcje potwierdzenia tożsamości pojawiają się tylko i wyłącznie za pośrednictwem aplikacji, a nie przez kody SMS czy maile, które łatwo podrobić.
Bank dodaje na końcu także to, że pracownik banku z pewnością nigdy nie będzie nikogo namawiał do instalowania aplikacji, ani o przelewy na tzw. bezpieczne konta.