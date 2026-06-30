Bank Millennium dopiero co poinformował klientów. To ważne

Komunikat od Banku Millennium

To nie jest nic dziwnego, że banki ostrzegają klientów przed przestępcami i ich perfidnymi atakami. To zmora naszych czasów, że oszuści podszywają się pod pracowników poważnych instytucji i w ten sposób usiłują wyłudzać dane. Niestety, w wielu przypadkach, nadal im się to udaje. Dlatego też, Bank Millennium postanowił raz jeszcze przypomnieć najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Początek wakacji to idealny moment, aby zapoznać się z tego typu komunikatem.

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Bank Millennnium: "Zachowaj czujność"

Jeśli mamy sytuację, że ktoś do nas dzwoni i prosi przez telefon o dane osobowe, hasła oraz proponuje zainstalowanie aplikacji - bądźmy czujni. Pracownik Banku Millennium, ani żadnego innego banku, nie zapyta nas nigdy o hasła do logowania, wrażliwe dane karty, ani o kody BLIK. To grubymi nićmi szyte oszustwo. Najlepiej w takiej sytuacji rozłączyć się i samodzielnie skontaktować z bankiem.

Bank jednak ma sposób na sprawdzenie dzwoniącego

Wystarczy mieć aplikację banku. Pojawia się w niej powiadomienie z pełnymi danymi pracownika banku, który do nas dzwoni. Ale należy pamiętać, że opcje potwierdzenia tożsamości pojawiają się tylko i wyłącznie za pośrednictwem aplikacji, a nie przez kody SMS czy maile, które łatwo podrobić.