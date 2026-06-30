Huawei tnie ceny bez litości. Smartwatche i słuchawki nawet 500 zł taniej
Huawei startuje z wakacyjną promocją na wybrane smartwatche i słuchawki. Obniżki obejmują zarówno topowe modele, jak i tańsze propozycje.
Smartwatche taniej o 100, a nawet 500 zł
Najwięcej dzieje się w segmencie zegarków. Seria Huawei Watch GT 6, znana z klasycznego designu i długiego czasu pracy na baterii, doczekała się obniżki o 100 zł w każdej wersji. Do wyboru jest aż 11 wariantów kolorystycznych oraz dwie wielkości koperty – 41 mm i 46 mm.
Po zmianach cen wygląda to tak:
- Huawei Watch GT 6 Pro (46 mm) Elite kosztuje 1799 zł,
- wersje Safari i Active (46 mm) wyceniono na 1399 zł,
- Huawei Watch GT 6 46 mm (Zielony, Classic, Active) kosztuje 899 zł,
- mniejszy Watch GT 6 41 mm Elegant – 1099 zł,
- warianty Classic i Fioletowy (41 mm) – 899 zł.
Dla osób aktywnych przygotowano serię Watch Fit 4. Podstawowy model kosztuje 499 zł, a wersja Pro 699 zł. Ta druga dostępna jest w trzech kolorach: czarnym i niebieskim z paskiem fluoroelastomerowym oraz zielonym z paskiem nylonowym.
Największa obniżka dotyczy jednak zegarka Huawei Watch Ultimate 2 z eSIM. Tutaj ceny spadły aż o 500 zł. Wersje niebieska i zielona kosztują 3499 zł, a czarna 2999 zł.
Słuchawki dla każdego – od budżetowych po premium
Promocja obejmuje też szeroką gamę słuchawek. Wyróżniają się szczególnie model Huawei FreeClip 2, czyli otwarte słuchawki o nietypowej, biżuteryjnej formie. Są dostępne w pięciu kolorach, każdy wariant wyceniono na 699 zł.
W tej samej cenie można kupić dokanałowe FreeBuds Pro 5, które staniały o 150 zł. To model z wyższej półki.
Tańsze propozycje również trafiły do promocji:
- FreeBuds 7i z obsługą dźwięku wysokiej rozdzielczości – 349 zł,
- sportowe nauszne FreeArc – 299 zł,
- budżetowe FreeBuds SE 3 – 149 zł.
Gdzie kupić i do kiedy?
Oferta jest dostępna w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na huawei.pl. W tym ostatnim przypadku można dodatkowo zyskać 50 zł rabatu po zapisie do newslettera oraz skorzystać z rat 0%.
Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów lub:
- do 30 sierpnia 2026 w przypadku smartwatchy,
- do 2 sierpnia 2026 dla słuchawek.
Warto pamiętać, że podane kwoty to ceny rekomendowane. Sprzedawcy mogą je ustalać samodzielnie, więc faktyczne oferty mogą się różnić. Szczegóły, w tym najniższe ceny z ostatnich 30 dni, znajdują się bezpośrednio u partnerów sprzedaży.